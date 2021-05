Le sous-marin de guerre «  HMS Urge  » identifié, annulant les théories du complot sur la mission secrète du sous-marin

Des plongeurs ont confirmé l’identité de l’épave d’un sous-marin britannique coulé par une mine allemande près de Malte en 1942, mettant fin aux affirmations controversées selon lesquelles le sous-marin aurait été coulé par des avions de combat italiens lors d’une mission secrète au large des côtes libyennes.

L’archéologue maritime de l’Université de Malte, Timmy Gambin, a déclaré qu’une équipe de six chercheurs avait effectué deux plongées sur l’épave à la fin du mois d’avril et avait établi qu’il s’agissait du HMS Urge du nom en relief sur sa tourelle.

Gambin a dirigé l’équipe qui découvert l’épave en 2019 à environ 10 kilomètres à l’est de Malte, dans une zone qui avait été minée par des navires allemands pendant La Seconde Guerre mondiale .

Avant de disparaître en avril 1942, le sous-marin, skippé par le lieutenant Cmdr. Edward Tomkinson, s’était distingué par une série de succès au combat, notamment en paralysant le cuirassé italien Vittorio Veneto et en coulant le croiseur italien Bande Nere, selon la Royal Navy .

Allégations controversées

En 1942, l’Urge était basé à Malte, qui était alors un port naval britannique clé en mer Méditerranée. À la fin du mois d’avril de cette année-là, l’Amirauté britannique a ordonné au sous-marin de partir pour l’Égypte, avec d’autres navires de guerre, pour échapper au bombardement intense de l’île par les forces aériennes allemandes et italiennes.

Mais le Urge n’est jamais arrivé à Alexandrie en Égypte et a été officiellement porté disparu en mer avec 32 membres d’équipage, 11 autres membres du personnel naval et un correspondant de guerre à bord.

Le mystère de ce qui est arrivé à l’Urge a refait surface en 2015 lorsqu’un plongeur belge, Jean-Pierre Misson, a affirmé avoir découvert son épave au large des côtes de la Libye, où il a déclaré qu’elle avait été coulée par des avions de combat italiens lors d’une mission secrète, War History Online a rapporté à l’époque.

Les affirmations de Misson étaient controversées car elles impliquaient que l’Urge était hors de propos lorsqu’il a coulé, et que son commandant a peut-être désobéi à ses ordres. Misson continue de suggérer que l’épave qu’il a trouvée au large de la Libye est celle de l’Urge, et qu’il y a eu un complot pour dissimuler sa mission et son destin.

Mais Gambin a déclaré que les dernières plongées sur l’épave au large de Malte ont confirmé qu’il s’agissait de l’Urge, qui était indiqué à la fois par le nom en relief sur le côté bâbord de sa tourelle et par un scan numérique tridimensionnel détaillé de sa coque, qui correspond aux dimensions de le sous-marin manquant.

«C’est maintenant confirmé à 100%», a déclaré Gambin à 45Secondes.fr. « Nous avons obtenu de bonnes images du nom qui, espérons-le, élimineront l’affirmation absurde selon laquelle elle a été perdue au large de l’Afrique du Nord. »

Épave sous-marine

C’est la première fois que des gens plongent sur l’épave du Urge; un véhicule sous-marin autonome (AUV) a découvert l’épave en 2019, et les efforts ultérieurs ont été retardés par la pandémie COVID-19, a déclaré Gambin.

Une équipe de six personnes, dont Gambin, a passé un total de plus de 20 minutes à une profondeur d’environ 360 pieds (110 mètres), à prendre des photographies et des vidéos haute résolution de l’épave, a-t-il déclaré.

Leur inspection a révélé que le sous-marin avait heurté une mine navale placée par un navire de guerre allemand; les plongeurs ont pu voir que l’explosion de la mine avait percé un trou dans la coque de pression du sous-marin près de la proue.

La section de proue doit s’être rapidement remplie d’eau, puis rompue lorsque le sous-marin touché a plongé dans le fond de l’océan, a-t-il déclaré.

Les photographies du nom en relief avaient été difficiles à obtenir, a-t-il déclaré, car le meilleur angle pour le mettre en évidence était partiellement masqué par un corail gorgone légalement protégé qui y poussait depuis des décennies.

« Nous respectons les normes internationales où nous ne touchons pas l’épave, donc je ne vais pas simplement la pousser hors du chemin », a-t-il déclaré.

Les détails des dernières plongées seront désormais transmis à la Royal Navy du Royaume-Uni, qui est responsable de l’épave en vertu du droit international.

Gambin a déclaré que finalement déterminer l’épave était le Urge était personnellement important. « Il y a une énorme différence entre travailler sur un naufrage romain, qui est important sur le plan archéologique et très spectaculaire, et travailler avec quelque chose d’un conflit récent », a-t-il déclaré.

«La fille du commandant est toujours en vie.… Les lettres d’amour écrites par sa mère sont dans le sous-marin», a-t-il dit. « Donc pour moi, la science et la sécurité des plongées sont primordiales, mais le plus important est la fermeture pour les familles. »

