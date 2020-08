"le Sorceleur": Making Of De La Série Publiée Sur Netflix

Netflix a adouci le temps d’attente pour la deuxième saison “The Witcher” avec un peu spécial pour la première saison. Il nous emmène dans les coulisses et montre, entre autres, comment les scènes de bataille spectaculaires ont été créées.

La bande-annonce du making-of de “The Witcher” nous apprend déjà que l’entraînement au combat pour une seule scène, qui ne dure que deux minutes dans la série, a duré dix jours.

Delphinium fait des relations publiques dans la série “The Witcher”

Bien sûr, il y a aussi une section sur le delphinium et son hymne “Toss A Coin to Your Witcher”. L’acteur Joey Batey rend compte de la réalisation de son casting et de l’excitation qui l’accompagne. Il parle également du développement de l’air accrocheur de la série et de la relation extraordinaire entre Larkspur et Geralt von Rivia. L’actrice de Ciri, Freya Allan, assimile cela au lien entre Shrek et l’âne – assez justement, pour être honnête.

Regardez dans les coulisses

Pendant 32 minutes, les acteurs et l’équipe donnent un aperçu du tournage de “The Witcher”, parlent des moments forts et des obstacles, se souviennent de moments uniques et révèlent comment telle ou telle scène a été créée en premier lieu.

Il est donc idéal de se mettre dans l’ambiance de la saison 2, qui est en cours de tournage, comme l’acteur de Geralt Henry Cavill l’a récemment confirmé. Quand les nouveaux épisodes de “The Witcher” apparaîtront sur Netflix n’est pas encore clair pour le moment.