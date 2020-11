"Le sorceleur": Dans le clip de Noël, Geralt devient le Grinch

Geralt von Rivia n’a pas le choix: Noël approche cette année aussi. Cependant, il n’en est pas vraiment content, comme le montre un nouveau clip de Noël “The Witcher”.

Si Geralt von Rivia de la série Netflix “The Witcher” a perfectionné une chose, c’est bien son grincheux “Hm”. Maintenant, prenez ce bruit, coupez intelligemment quelques scènes de la première saison et mettez un peu de musique de Noël en dessous. Et voilà: Grumpy Geralt se transforme déjà en Grinch!

Geralt n’a pas envie de Noël

La vidéo divertissante de Noël a été publiée sur le compte Twitter officiel de la série “The Witcher”. Les épées sont agitées, les têtes sont coupées et les ennemis sont brûlés au joyeux tintement des cloches. Vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder les scènes explicites avec un sourire.

Donnez-nous en plus!

“Vous ne pouvez pas y échapper simplement parce que vous en avez peur”, explique Maussäck au sorceleur au début. Et à la vue du grincheux Geralt Jaskier ajoute: “Allez, arrêtez votre protestation non civilisée et grincheuse!”

Celui qui a monté la vidéo: Chapeau! Un peu de joie dans une année qui a apporté beaucoup de choses négatives ne fait jamais de mal. Et le clip augmente l’anticipation de la deuxième saison de “The Witcher”.

Idée spontanée: Dans de nombreuses séries, il y a des épisodes musicaux pour apporter un peu de variété. Que diriez-vous d’un épisode de Noël dans le cadre de “The Witcher”? Je dis ça comme ça …