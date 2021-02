Le sommeil humain et le cycle menstruel sont affectés par les phases de la lune, selon deux nouvelles études

03 févr.2021 15:40:45 IST

Quelque chose que nous pensions être des contes de vieilles femmes, et que nous rejetions comme une vieille superstition, peut maintenant avoir une explication scientifique. Deux nouvelles études ont montré qu’il existe un lien entre les phases de la lune et notre sommeil humain et nos cycles menstruels. Les dernières recherches publié dans le journal Progrès scientifiques a montré que quelques jours avant la pleine lune, les gens ont tendance à se coucher tard et à dormir moins longtemps. On a cru et émis l’hypothèse pendant des années que la lumière, naturelle (lumière du soleil ou clair de lune) et artificielle, est en quelque sorte liée aux habitudes de sommeil des êtres humains. Avant l’invention de la lumière artificielle, la lune était la seule source de lumière une fois le soleil couché.

Pour mieux comprendre cela, l’équipe a utilisé des moniteurs de poignet pour établir la relation entre le moment du sommeil nocturne et le cycle lunaire. Pour l’étude, ils ont choisi différents participants vivant dans les zones rurales et urbaines pour savoir si l’environnement joue également un rôle.

Selon un rapport de Le gardien, Les habitudes de sommeil de 98 personnes ont été suivies et vivaient dans trois types de communautés différentes en Argentine. L’une était une communauté rurale sans accès à l’électricité, l’autre était une communauté rurale avec un accès limité à l’électricité, tandis que la troisième était en milieu urbain qui avait un accès complet à l’électricité.

Étonnamment, les trois communautés ont montré le même schéma d’oscillations du sommeil pendant le cycle de la lune. La durée du sommeil a changé d’environ 20 à 90 minutes, et les heures de coucher ont varié de 30 à 80 minutes pendant les cycles de 29,5 jours du satellite naturel. L’étude conclut que le sommeil humain était synchronisé avec le cycle lunaire, indépendamment des origines ethniques et socioculturelles.

Ms Flow est affectée par la lune

Une autre étude menée et publié dans le journal Progrès scientifiques a montré qu’il existe un lien entre le cycle menstruel d’une personne et les cycles de la lune. Bien que ce ne soit pas rare pour d’autres animaux, l’idée que même les périodes des êtres humains sont affectées par la lune était pour le moins controversée. Ce qui est encore plus surprenant, c’est que depuis l’utilisation de lumières artificielles utilisées la nuit, la nature synchrone de nos périodes, avec le cycle de la lune, a été perdue mais cela pourrait aussi être attribué à l’âge.

Pour cette étude, les données menstruelles de 22 femmes au cours des 32 dernières années ont été étudiées. Les données étaient en moyenne de 15 ans et les informations provenaient de femmes âgées de plus ou de moins de 35 ans. Selon un communiqué, les femmes dont les cycles menstruels ont duré plus de 27 jours se sont montrées « synchronisées par intermittence avec des cycles qui affectent l’intensité du clair de lune ».

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂