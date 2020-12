Le Solar Orbiter européen se dirige vers un survol de vacances de Vénus

Orbiteur solaire ne sera pas à la maison pour les vacances, mais au moins il a Vénus. Le vaisseau spatial franchira une étape importante alors que ses opérateurs et scientifiques sur Terre marqueront la saison des vacances.

Solar Orbiter, un projet conjoint de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de la NASA, a lancé en février une mission visant à capturer les meilleures images jamais vues de notre soleil , y compris ses pôles insaisissables. Mais se rapprocher de l’étoile au cœur de notre système solaire est une entreprise difficile, de sorte que le vaisseau spatial doit slalomer autour de quelques planètes pour fixer correctement son cap. Le premier de ces survols, qui visite Vénus , aura lieu le 27 décembre.

« Tout comme la majorité d’entre nous resterons en sécurité chez nous sous diverses mesures de verrouillage de la pandémie COVID-19 pendant ce qui est traditionnellement une période de vacances, le survol – un événement de routine dans le monde des vaisseaux spatiaux volants – sera également surveillé par les responsables des opérations de l’engin spatial. à distance également, « le personnel de l’ESA écrit dans une déclaration .

L’approche la plus proche de Solar Orbiter ce mois-ci amènera le vaisseau spatial à environ 4700 miles (7500 kilomètres) au-dessus L’atmosphère de Vénus ; Plus tard, des passages similaires rapprocheront le vaisseau spatial beaucoup plus, car il manoeuvre plus près du soleil.

En plus de tirer le vaisseau spatial vers le soleil, les survols sont également coordonnés pour tirer Solar Orbiter à une inclinaison hors du plan de l’écliptique, qui contient le soleil et les planètes. C’est cette inclinaison qui permettra au vaisseau spatial de scruter les pôles mal étudiés du soleil.

Pendant le survol, le vaisseau spatial doit continuer à pointer vers le soleil, de sorte que les télescopes de Solar Orbiter ne pourront pas prendre d’images de Vénus. Cependant, un sous-ensemble d’instruments qui analysent l’environnement immédiat de l’engin spatial sera à l’œuvre.

