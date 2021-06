Le site officiel PlayStation perd le support pour les amis, les messages, les trophées et plus ce mois-ci

Sony a confirmé que le site officiel de PlayStation sera débarrassé de sa fonctionnalité sociale, MyPlayStation. À partir du 28 juin 2021, les utilisateurs ne pourront plus accéder à cette partie du site, repoussant davantage les gens des navigateurs vers l’application ou les consoles elles-mêmes.

MyPlayStation est essentiellement un moyen d’accéder à votre compte PSN et à vos informations sur le Web. Il vous permet d’afficher votre liste d’amis, vos messages, vos soirées, vos informations sur le trophée et les informations de votre profil lorsque vous vous connectez. dans quelques semaines.

Vous devez vous demander pourquoi Sony a pris cette décision, et il est possible que cela soit dû en partie à un nombre limité d’utilisateurs actifs. De plus, comme nous l’avons mentionné, il est logique que la société veuille que les utilisateurs de l’application et en particulier de leurs consoles PS5 et PS4 pour toutes les fonctionnalités sociales.

Quoi qu’il en soit, vous l’avez. Vous ne pourrez plus utiliser le site PlayStation pour consulter vos messages ou vos trophées après ce mois. Est-ce que ça te dérange? Utilisez-vous régulièrement MyPlayStation sur le Web ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.