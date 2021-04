Le site nucléaire toxique de Tchernobyl présente une chance unique de protéger la biodiversité

26 avr.2021 12:33:12 IST

Note de l’éditeur: Aujourd’hui, c’est le 35e anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl qui a eu lieu le 26 avril 1986 en raison d’une conception défectueuse du réacteur géré par un personnel non qualifié. Deux travailleurs sont décédés la nuit de l’explosion et 28 personnes sont décédées en quelques semaines des suites d’un syndrome de rayonnement aigu.

Sur une route de campagne envahie par la végétation, trois chevaux sauvages effrayés avec des manteaux robustes et des crinières rigides se précipitent dans la prolifération florissante de leur improbable réserve naturelle: la zone d’exclusion de Tchernobyl. Trente-cinq ans après la pire catastrophe nucléaire au monde – un anniversaire commémoré lundi dans l’ancien pays soviétique – la flambée de la flore et de la faune a envahi les tours désertes, les magasins et les bâtiments officiels surmontés d’icônes communistes. Les autorités ukrainiennes affirment que la région n’est peut-être pas adaptée aux humains depuis 24 000 ans, mais pour l’instant, cette race de chevaux sauvages a prospéré.

«C’est vraiment un symbole de la réserve et même de la zone d’exclusion en général», a déclaré Denys Vyshnevsky, chef du département scientifique de la réserve naturelle de Tchernobyl créée dans la région il y a cinq ans.

L’explosion du quatrième réacteur de la centrale nucléaire le 26 avril 1986 a laissé des pans de l’Ukraine et de la Biélorussie voisine gravement contaminés et a conduit à la création d’un no man’s land dans un rayon de 30 kilomètres autour de la centrale.

Des dizaines de villages et de villes ont été évacués, transformant la région en une réserve géante sans précédent en Europe par sa taille.

Plus de trois décennies après l’incident, il y a eu un afflux de visiteurs dans la région, incitant les responsables à rechercher le statut officiel – et la protection – de l’UNESCO.

Une chance « unique » de sauver la biodiversité

Depuis la catastrophe, la région est devenue un paradis pour les élans, les loups – et la race trapue et menacée de chevaux sauvages originaires d’Asie, le cheval de Przewalski.

La race, nommée d’après le scientifique russe Nikolai Przewalski qui l’a découverte dans le vaste désert asiatique de Gobi, a pratiquement disparu au milieu du XXe siècle, en partie à cause d’une chasse excessive. Il a été réintroduit par des scientifiques dans des régions de Mongolie, de Chine et de Russie dans le cadre des efforts de préservation.

Dans un programme différent, 30 des chevaux ont été relâchés dans la zone de Tchernobyl en 1998, remplaçant un cheval éteint originaire de la région, le Tarpan.

L’expérience en Ukraine a été rapidement interrompue, mais les chevaux sont restés et sont maintenant au nombre d’environ 150 dans certaines parties de la zone d’exclusion, avec environ 60 autres au-dessus de la frontière en Biélorussie.

«Paradoxalement, c’est une occasion unique de préserver la biodiversité», a déclaré Vyshnevsky.

Dans de bonnes conditions, le troupeau ukrainien pourrait éventuellement passer à 300 voire 500 animaux, a déclaré Sergiy Zhyla, chercheur principal, Réserve de biosphère de Tchernobyl.

Les chercheurs du zoo de Prague participant aux efforts de conservation affirment maintenant que la population mondiale de chevaux de Przewalski est passée à environ 2700.

Suite au succès de Tchernobyl, il y a une discussion sur l’introduction d’autres espèces menacées dans la zone ukrainienne.

Vyshnevsky voit un candidat potentiel dans le bison d’Europe – qui parcourt déjà la frontière en Biélorussie – et des discussions sont actuellement en cours avec le World Wildlife Fund, une ONG environnementale mondiale.

« Nous serons en mesure de recréer le paysage qui était ici avant que les humains ne commencent à exploiter intensément la région », a-t-il déclaré.

