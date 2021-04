Le showrunner de «  The Walking Dead  » parle de la finale «  incroyable  » de la saison 10

Coffret The Walking Dead, Saison 6 [Blu-Ray]

Ayant perdu l'espoir d'être en sécurité à Alexandria, Rick et son groupe de survivants vont rapidement découvrir un monde bien plus vaste et complexe que ce qu'ils avaient pu imaginer. Pour garder leur territoire, ils devront se montrer plus menaçants que leurs nouveaux adversaires. C'est la fin d'une utopie.