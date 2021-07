Le showrunner de ‘Rick and Morty’ fait allusion au retour de ‘Pickle Rick’

La cinquième saison de « Rick et Morty » a présenté certains des épisodes les plus fous et les plus fous de l’histoire de l’une des séries les plus populaires d’Adult Swim, mettant en vedette la famille Smith affrontant M. Nimbus, l’étrange ennemi aquatique de Rick. , ainsi que le présence de planétariums, versions d’eux-mêmes et le plus récent, tueur attend.

Mais tout semble indiquer que les esprits créatifs derrière « Rick et Morty » ont encore beaucoup à présenter aux fans de cette folle série d’humour noir. Scott Marder, actuel showrunner de la série, a indiqué qu’il prévoyait de ramener l’un des personnages les plus étranges de la série, qui est devenu un favori instantané.

La troisième saison de la série mettait en vedette Pickle Rick, l’une des transformations les plus populaires que Rick Sanchez ait subies tout au long de la série. Comme son nom l’indique, le scientifique excentrique s’est transformé en cornichon dans une tentative désespérée de ne pas suivre de thérapie familiale, déclenchant l’une des aventures les plus violentes qu’il ait eues tout au long de la série Adult Swim. .

Lors d’une récente conversation avec la chaîne YouTube « Monsters & Critics », Marder a déclaré ce qui suit à propos du retour possible de Pickle Rick dans la série : « Je serais très excité à ce sujet. Il émerge certainement dans la salle des écrivains parce qu’il a laissé sa marque dans la culture populaire. Je ne l’exclurais pas. »

Bien que cette déclaration ne puisse être considérée comme une confirmation du retour de Pickle Rick, le fait que cette incarnation du personnage fasse toujours partie des discussions entre les scénaristes de « Rick et Morty » est une indication du grand impact qu’il a laissé sur les fans. . et les esprits créatifs derrière le spectacle eux-mêmes.

La cinquième saison de « Rick et Morty » est toujours dans l’air et l’équipe créative de la série n’a pas le regret d’admettre qu’elle travaille déjà sur de futurs versements, confirmant que les scénaristes progressent déjà dans leur septième saison, bien que ils ont assuré que chaque nouvelle saison sera un peu plus courte par rapport à la précédente.