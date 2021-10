Le seul méchant de DC qui pourrait battre Superman

Dans le large éventail de publications qui CC effectué le Superman depuis que Jerry Siegel et Joe shuster Ils l’ont créé en 1938 et l’ont montré pour affronter un grand nombre de méchants. Avec un message positif et plein d’espoir, l’extraterrestre dont le vrai nom est Kal-el toujours terminé victorieux. Cependant, il y a eu des moments où son triomphe était en suspens qui ont fait que les adeptes de ses histoires se sont rongés les ongles avec anxiété.

Il suffit de s’asseoir et de lire les plus de 80 ans de bandes dessinées pour trouver des combats avec des personnages comme Ra’s Al Ghul, Roche noire et jusqu’à Homme chauve-souris où il a été vaincu. Aussi un être humain d’une grande intelligence comme Lex Luthor est devenu l’un de ses ennemis les plus populaires. De plus, il y a une grande faiblesse qui l’égale avec n’importe quel rival et c’est la kryptonite.

En effet, dans le film Batman c. Superman : L’aube de la justice, Bruce Wayne est celui qui parvient à risquer la vie de Kal-el quand il crée une puissante lance de kryptonite. Bien que cela ne le tue finalement pas (grâce à cette ligne controversée autour de ses mères appelée Marthe), jette les bases de ce qui sera sa fin tragique. Le long métrage a servi à Zack Snyder présenter son échec Ligue de justice, qui a été vu plus tard dans la coupe de HBO Max, mais l’idée avait une autre origine.

La mort de Superman

Dans le Snyderverse, Superman finit mort avant la fin de Batman c. Superman. Le responsable de son assassinat est Doomdsay, le seul à avoir réussi à l’assassiner à l’aide de kryptonite dans toute l’histoire de CC. Pour composer ce script, Snyder était basé sur l’une des histoires les plus mémorables de toute la collection de super-héros : La mort de Superman, édition publiée en 1992 où jour du Jugement dernier et le protagoniste affronte dans une bataille à Metropolis dans laquelle les deux se terminent sans vie.

Le film raté de Nicolas Cage

Alors que la bataille de jour du Jugement dernier et Superman a été vu au cinéma par la main de Warner, CC et le Snyderverse, il était très proche d’être réalisé bien avant. Le succès de Homme chauve-souris de Tim Burton cela avait enhardi le studio à l’idée d’élargir l’univers avec de nouvelles productions. Ainsi est né un projet qui était sur le point d’être porté par Nicolas Cage et même eu un test de caméra avec le costume. Enfin, tout n’a abouti à rien mais heureusement pour les curieux il y a le documentaire Superman Lives : que s’est-il passé ? qui détaille tout ce qui s’est passé.

