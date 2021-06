Le service postal américain publie des timbres «Sun Science» avec des images de la NASA

Le service postal américain a publié « Sun Science », une série de 10 timbres-poste présentant des images de l’observatoire de la dynamique solaire (SDO) de la NASA de notre étoile la plus proche. (Crédit image : USPS via collectSPACE.com)

Le soleil s’est levé sur une nouvelle série de timbres-poste.

Le service postal des États-Unis (USPS) a publié vendredi 18 juin « Sun Science », une collection de 10 timbres célébrant l’étude de l’héliophysique à l’aide des images d’une sonde de la NASA.

« Le service postal américain illumine la lumière et la chaleur de notre étoile la plus proche en mettant en évidence ces images époustouflantes du soleil sur des timbres », a écrit l’USPS, décrivant les nouveaux timbres à dénomination Forever. « Ces 10 images proviennent du Solar Dynamics Observatory de la NASA, un vaisseau spatial lancé en février 2010 pour surveiller en permanence le Soleil. »

Le service postal américain propose des enveloppes premier jour timbrées pour la sortie des timbres Sun Science le 18 juin 2021. (Crédit image : USPS via collectSPACE.com)

Une cérémonie prévue vendredi matin au bureau de poste principal de Greenbelt, dans le Maryland, devait marquer le premier jour officiel d’émission des timbres Sun Science. Thomas Marshall, avocat général et vice-président exécutif de l’USPS et Dennis Andrucyk, directeur du Goddard Space Flight Center de la NASA devaient présider l’événement.

Alex Young, directeur associé pour la science à la division des sciences héliophysiques de la NASA et Yaireska Collado-Vega, directrice du bureau d’analyse de la météo spatiale de la Lune à Mars au Goddard Space Flight Center devaient également prononcer une allocution.

(La cérémonie a été déplacée du Goddard Space Flight Center en raison de la célébration de la fête fédérale du 15 juin et de la fermeture des installations de la NASA.)

Conçu par le directeur artistique de l’USPS Antonio Alcalá, chacun des 10 timbres présente une seule image du soleil se couchant sur un fond noir. Chacune représente le soleil dans des couleurs vives, basées sur les différentes longueurs d’onde qui révèlent ou mettent en évidence des caractéristiques spécifiques de son activité. Les images affichent des événements communs sur le soleil, tels que des éruptions solaires, des taches solaires et des boucles coronales.

« Le Soleil est la seule étoile que les humains sont capables d’observer en détail, ce qui en fait une source vitale d’informations sur l’univers », explique l’USPS sur son site Internet. « L’Observatoire de la dynamique solaire nous permet de voir le soleil dans des longueurs d’onde de lumière ultraviolette qui seraient autrement invisibles à nos yeux. Chaque image en noir et blanc est colorisée aux teintes vives vues ici. »

Le Solar Dynamics Observatory (SDO) a été la première mission de la NASA dédiée à son programme « Living With a Star », qui vise à mieux comprendre les causes de la variabilité solaire et ses impacts sur la Terre. Lancé sur une orbite géosynchrone inclinée en 2010, SDO a pu faire des observations continues du soleil tout en transmettant ses données à une station au sol dédiée au Nouveau-Mexique.

Le vaisseau spatial de 15 pieds sur 6,5 pieds (4,5 sur 2 mètres) est équipé d’équipements et d’instruments pour capturer des images du soleil en lumière visible, ultraviolette et ultraviolette extrême. SDO a rassemblé des centaines de millions d’images au cours de son mandat de plus d’une décennie, aidant les scientifiques à découvrir comment notre étoile fonctionne et comment ses champs magnétiques en constante évolution produisent l’activité solaire que nous voyons.

Les timbres Sun Science sont maintenant disponibles dans les bureaux de poste américains dans tout le pays et sur le site Web de l’USPS. Les timbres sont vendus en volets de 20, avec deux de chaque dessin sur chaque feuille.

La boutique en ligne propose également plusieurs produits connexes destinés aux collectionneurs et aux passionnés de timbres.

Deux ensembles différents d’« enveloppe premier jour » sont disponibles (une « enveloppe » est une enveloppe timbrée timbrée pour une date significative ; une « enveloppe premier jour » est une enveloppe timbrée pour le jour où le timbre apposé sur l’enveloppe a été émis). Un ensemble comporte un cachet de la poste illustré à l’encre noire, inspiré du rayonnement solaire. Le deuxième ensemble comporte un cachet de la poste couleur numérique, qui « évoque deux soleils vifs et ardents, entourés de cerceaux flottants qui suggèrent le contour de notre étoile la plus proche », selon l’USPS.

Les deux ensembles comprennent 10 enveloppes premier jour, chacune datée du 18 juin 2021 et de Greenbelt, Maryland. Ils se vendent respectivement 9,90 € et 17 €.

Sont également proposés à la vente une série de 10 timbres-poste « Science du soleil » montés d’un agrandissement de l’un des timbres représentant des taches solaires. La présentation de 13 pouces par 16 pouces (33 par 41 cm) est présentée dans un cadre noir et se vend 40 €.

Au total, l’USPS a imprimé 30 millions de timbres-poste « Sun Science » avec une finition en aluminium. Les timbres Forever sont au prix de 11 € la feuille.

Suivez collectSPACE.com sur Facebook et sur Twitter à @collectSPACE. Copyright 2021 collectSPACE.com. Tous les droits sont réservés.