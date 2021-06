Le service Microsoft Xbox Cloud Gaming est désormais disponible sur les appareils iOS et les PC Windows 10

29 juin 2021 16:58:59 IST

Le service Xbox Cloud Gaming de Microsoft est désormais disponible pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate sur les appareils iOS et les PC Windows 10. Vice-présidente et chef de produit chez Xbox Cloud Gaming, Catherine Gluckstein a annoncé le développement dans un article de blog. le Jeux en nuage Xbox est désormais disponible pour ses abonnés via des navigateurs dans tous les pays.

Auparavant, Microsoft avait déployé une version bêta sur invitation uniquement pour Xbox Cloud Gaming (anciennement appelée xCloud) sur les appareils iOS et les PC. Désormais, il est accessible à tous dans 22 pays en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en France, aux États-Unis et dans d’autres. Cependant, les Indiens doivent attendre un peu plus longtemps pour obtenir ce déploiement.

La société a lancé xbox.com/play où les abonnés peuvent accéder à plus de 100 jeux dans la bibliothèque Xbox Cloud Gaming. Les joueurs peuvent profiter de Xbox Cloud Gaming à l’aide de leurs navigateurs, notamment Microsoft Edge, Google Chrome ou Safari, à condition qu’ils disposent d’une bonne connexion Internet.

Les joueurs peuvent découvrir le Xbox Cloud Gaming sur des appareils compatibles via des contrôleurs pris en charge, des commandes tactiles ou le contrôleur Backbone One pour iOS.

Xbox Cloud Gaming est désormais alimenté par la Xbox Series X. Selon la société, cela permettra aux joueurs de profiter de la diffusion de jeux en 1080p jusqu’à 60 ips sur «le plus large des appareils».

À partir d’aujourd’hui, Xbox Cloud Gaming s’exécute sur du matériel Xbox Series X personnalisé et est disponible pour tous @XboxGamePass Membres Ultimate avec des PC Windows 10 et des téléphones et tablettes Apple, via un navigateur, dans 22 pays. https://t.co/HYuvbHGBUg #XboxGamePass – Xbox Wire (@XboxWire) 28 juin 2021

L’abonnement Xbox Game Pass Ultimate coûte 14,99 € (environ Rs 1 100) aux États-Unis. L’abonnement est actuellement répertorié avec un taux de remise énorme de seulement 1 € (environ Rs 75). En outre, les joueurs peuvent obtenir deux mois supplémentaires d’abonnement gratuit après avoir acheté un abonnement d’un mois.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂