Le service de nettoyage des espaces commerciaux pourrait être prêt en 2024

Royal Catering Chariot de service en inox - 3 plateaux - 150 kg RCSW-3SQ2

Chariot de service en inox avec plateaux bien espacés Que ce soit pour regarnir un buffet ou débarrasser des tables après un évènement, ce chariot de service roulant Royal Catering facilite considérablement le transport des petits et grands objets. Grâce à sa capacité de charge de 50 kg par plateau, il peut être rempli à ras bord – et ainsi réduire le nombre d’allers-retours nécessaires pour vous permettre de gagner un temps précieux avant l’arrivée des convives. Les chariots de service et chariots à plateaux Royal Catering : convaincants sur toute la ligne Ce chariot de service en inox possède trois plateaux espacés de 25 cm, de même qu’un bâti solide grâce auquel il supporte jusqu’à 150 kg. De plus, deux de ses quatre roulettes sont munies de freins permettant une immobilisation complète. Comme ces roulettes sont faites de TPR, elles n’endommagent pas le sol même quand le chariot est chargé. De plus, le fait qu’elles soient Robuste – trois plateaux solides supportant jusqu’à 50 kg chacun Stable – deux freins sûrs et faciles à actionner Agile – roulettes pivotantes qui simplifient les manœuvres Discret – roulement très silencieux Facile d’entretien – bâti solide en inox et surfaces lisses Sans danger – rondelles protectrices en caoutchouc qui ménagent le mobilier en cas d’impact