Le sénateur Mark Kelly et d’autres anciens astronautes condamnent la prise d’assaut du bâtiment du Capitole

La folie qui a balayé Capitol Hill mercredi après-midi (6 janvier) a suscité une condamnation généralisée, y compris de la part de certaines personnes qui ont vu la Terre d’un point de vue amélioré.

Le Congrès a ouvert mercredi une session conjointe pour compter officiellement les votes du Collège électoral, qui Président élu Joe Biden reporté sur le président Trump par un décompte de 306 à 232. Ces votes ont tous été certifiés par leurs États respectifs, donc la session aurait dû être plus ou moins cérémonielle (bien que certains membres du Congrès républicain aient annoncé leur intention de s’opposer formellement aux votes de quelques états).

Cependant, la procédure s’est arrêtée presque immédiatement après qu’une foule pro-Trump a pris d’assaut le bâtiment du Capitole dans une tentative apparente d’empêcher ou de retarder la validation par le Congrès de la victoire de Biden. Les dirigeants du Congrès ont été bousculés hors site, et d’autres sénateurs et représentants ont été invités à s’abriter sur place alors que la police s’efforçait de maîtriser la situation, NPR signalé .

En relation: Les visions présidentielles de l’espace: d’Ike à Trump

En Amérique, nous avons des élections justes et des transferts pacifiques de pouvoir; la démocratie l’emporte sur le chaos; et ceux qui commettent des actes violents sont tenus responsables. Cela ne changera pas aujourd’hui. Cette tentative non patriotique de renverser notre élection – et de faire taire la voix des Arizoniens – échouera.6 janvier 2021

Le sénateur Mark Kelly (D-Ariz.), Un ancien astronaute de la NASA qui, comme Biden, était élu en novembre dernier , a déclaré qu’une telle activité insurrectionnelle n’a pas sa place aux États-Unis.

<< En Amérique, nous avons des élections justes et des transferts pacifiques de pouvoir; la démocratie l'emporte sur le chaos; et ceux qui commettent des actes de violence sont tenus pour responsables. Cela ne changera pas aujourd'hui. Cette tentative antipatriotique de renverser notre élection - et de faire taire la voix des Arizoniens - échouera, " Kelly a déclaré via Twitter mercredi .

Kelly n’était pas le seul ancien voleur spatial à dénoncer le spectacle de mercredi.

« Ce n’est pas la # démocratie. Prendre d’assaut et violer le Capitole des États-Unis pour mettre fin à l’action constitutionnellement mandatée pour adopter les résultats des votes légaux et certifiés de la majorité décisive des citoyens américains est inacceptable, dangereux, anti-américain et #sedition », a tweeté l’ingénieur et médecin Mae Jemison , une ancienne astronaute de la NASA qui est devenue en 1992 la première femme noire à voler dans l’espace.

Ce n’est pas la # démocratie. Prendre d’assaut et violer la capitale américaine pour mettre fin à l’action constitutionnellement mandatée pour adopter les résultats des votes légaux et certifiés de la majorité décisive des citoyens américains est inacceptable, dangereux, anti-américain et #sédition.6 janvier 2021

Garrett Reisman, qui a lancé deux vols spatiaux au cours de sa carrière à la NASA, n’a pas non plus mâché ses mots.

« C’est dégoûtant et impardonnable. N’osez pas ça » des deux côtés « . C’est rétrospectivement un résultat inévitable du marché faustien que @GOP a conclu avec Trump – une personne qu’ils savaient pourrait causer exactement ce dont nous sommes tous témoins en ce moment, » a tweeté Reisman, qui est maintenant consultant pour SpaceX et professeur de pratique de l’astronautique à l’Université de Californie du Sud.

C’est dégoûtant et impardonnable. N’osez pas «les deux côtés». C’est rétrospectivement un résultat inévitable du marché faustien que @GOP a conclu avec Trump – une personne qu’ils savaient pourrait causer exactement ce dont nous sommes tous témoins en ce moment.6 janvier 2021

Mark Kelly, dont le frère jumeau Scott était également astronaute de la NASA, n’est que le quatrième vaisseau spatial à être élu au Congrès américain. Les autres étaient John Glenn, qui a été sénateur démocrate de l’Ohio de 1974 à 1999; Jack Swigert, qui a été élu à la Chambre en tant que républicain du Colorado en 1982 mais est mort d’un cancer avant de pouvoir prendre ses fonctions; et Harrison Schmitt, qui a été sénateur républicain du Nouveau-Mexique de 1977 à 1983.