Le Seigneur des Anneaux: Gollum sortira également sur PS4, Xbox One et Switch

Les fans de la Terre du Milieu ont des raisons d’être enthousiasmés par l’avenir, car en plus de la série télévisée produite par Amazon, il existe déjà plusieurs jeux vidéo basés sur le travail de Tolkien en cours de route. L’un de ces titres est Le Seigneur des Anneaux: Gollum, une aventure centrée sur le personnage de Gollum / Smeagol et sur laquelle nous avons récemment pu en apprendre un peu plus.

A l’occasion de la célébration de gamescom 2020, le moyen JeuxRadar organisé une nouvelle édition de votre événement Spectacle des futurs jeux, dans lequel le titre de Divertissement Daedalic était présent. Grâce à un nouveau vidéo, Le chef de projet Saide Haberstroh a passé en revue certaines des principales caractéristiques de ce projet, et parmi toutes ces informations, ils ont deux données qui jusqu’à présent nous étaient inconnues.

D’une part, il a été confirmé que Le Seigneur des anneaux: Gollum ne sortira pas seulement sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC, mais aussi viendra sur les consoles de la génération actuelle: PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Et d’un autre côté, Haberstroh a souligné que le jeu continue d’avoir 2021 comme année de sortie, mais que fera ses débuts à la fin du même. Par conséquent, il semble que nous devrons encore attendre au moins une année entière pour pouvoir profiter de ce jeu vidéo particulier.

Le Seigneur des anneaux: Gollum racontera l’histoire de cette créature la plus importante du légendaire de Tolkien (peut-être de la découverte de l’Anneau unique à la vie dans les cavernes des Montagnes Brumeuses), et le développeur le fera profitera de la dualité du personnage pour fournir aux joueurs une prise de décision importante qui influencera le jeu furtif, les combats et l’histoire principale.

