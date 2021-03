« Le Seigneur des Anneaux: Gollum » lance un premier regard surprenant

« Le Seigneur des Anneaux«A réussi à devenir une franchise très rentable dont les jeux vidéo sont devenus la fascination de beaucoup, tant de fans ne pouvaient s’empêcher d’être intrigués par la prémisse particulière proposée par ce nouveau titre: prendre le rôle de Gollum.

Le développement de ce jeu est de notoriété publique depuis un certain temps, même si jusqu’à présent nous n’avons pu voir que quelques teasers cinématiques, mais jamais de véritables séquences d’action dans le jeu … jusqu’à présent, grâce à la sortie d’un nouvelle bande-annonce.

La nouvelle bande-annonce de « Seigneur des anneaux: Gollum”Présente un bref aperçu de ce que le jeu a à offrir, même si de par son apparence, il ne peut s’agir que d’une version d’essai. Tout semble indiquer que le jeu prendra un tour similaire à celui de titres comme « The Last Guardian », dans lequel nous guiderons le personnage tragique à travers différents scénarios de plateforme tout en évitant les dangers en cours de route.

La maison du développeur Divertissement Daedalic Il n’a pas encore largement révélé d’autres caractéristiques que le jeu pourrait présenter au sein de sa campagne, même si à ce stade il serait quelque peu évident de deviner que nous serons liés aux limitations physiques que le personnage a présentées lors de ses apparitions dans la série de films.

Gollum est devenu l’un des personnages préférés des fans de la franchise, non seulement à cause de sa voix particulière et de sa façon de se référer à lui-même à la troisième personne, mais aussi à cause de son passé tragique dans l’histoire. C’était autrefois un hobbit nommé Smeagol, qui, en trouvant l’Anneau Unique, était consumé par son immense pouvoir. Alors que l’objet lui a donné une grande longévité, il a à son tour dégradé sa forme physique pour présenter son apparence actuelle.

« Le Seigneur des Anneaux: Gollum » n’a actuellement aucune date de sortie estimée. Il a été confirmé qu’il sera disponible pour les consoles de nouvelle et dernière génération de Microsoft et Sony, ainsi que pour PC et Nintendo Switch.