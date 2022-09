Le Seigneur des anneaux : combien de saisons aura la série Prime Video

Première vidéo

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir se déroule quelques années avant la trilogie à succès de Peter Jackson. Combien de saisons aura la série ?

©IMDBLes anneaux de pouvoir

Les anneaux de pouvoir se déroulera des milliers d’années avant les événements de Le Seigneur des Anneaux dans ce qui est devenu connu sous le nom de Second Age. Cette fois a été montré brièvement dans la trilogie de Pierre Jackson. Ces temps ont été l’ascension et la chute de Númenor, la consolidation de Sauron au pouvoir et la Guerre de la Dernière Alliance, avec la première défaite du redoutable méchant. la série de Première vidéo il ne montre que deux personnages bien connus des films : Elrond et Galadriel, bien que joués par d’autres acteurs.

La première saison de la série a atteint Première vidéo ce jeudi avec ses deux premiers épisodes et plus tard un épisode sera publié tous les vendredis de chaque semaine jusqu’à la fin des huit chapitres dans lesquels ce premier lot est divisé, qui n’est pas le seul qui Première vidéo a prévu. Contrairement aux autres séries Les anneaux de pouvoir Vous n’aurez pas à prouver votre valeur pour ajouter plus de saisons.

Les anneaux de pouvoir C’est la fiction la plus chère de l’histoire de Première vidéo où les huit premiers versements valaient près de 465 millions de dollars pour être tournés du début à la fin en Nouvelle-Zélande de la même manière que les films de Pierre Jackson. Avec le déplacement de la deuxième saison au Royaume-Uni, on s’attend à ce que les coûts soient encore plus élevés si l’émission est bien accueillie par les fans.

Combien de saisons aura The Rings of Power ?

Bien qu’il existe de nombreuses séries qui sont prêtes à être diffusées plus d’une saison si la cote et le succès les accompagnent, ce n’est pas le cas avec Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir qui a déjà tout prévu depuis le début où Première vidéo Il a une foi aveugle que ce titre deviendra un véritable succès, c’est pourquoi il a rivalisé de manière viscérale pour obtenir les droits qui lui permettraient de développer ce programme.

Les anneaux de pouvoir aura une prolongation 5 saisons et d’après ce qu’a dit l’auteur John D. Payne dans une interview exclusive avec Empire, il a écrit tous les épisodes de la série, même si apparemment c’était exagéré de plaisanter sur le travail qu’il a fait dans la série. Ce qui est vrai c’est que Première vidéo a acquis la production dans son intégralité.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir étoiles Morfydd Clark comme Galadriel, Nazanin Boniadi comme Bronwyn, Peter Mullan comme roi Durin III, Benjamin Walker comme Gil-galad, Lenny Henry comme Sadoc Burrows, Robert Aramayo comme Elrond, Maxim Baldry comme Isildur, Charlie Vickers comme Halbrand et Anson Boon comme Sauron. La série est dirigée par JA Bayona, Wayne Yip et Charlotte Brändström.

