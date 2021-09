Le script de No Time To Die a été constamment modifié lors du tournage

La cinquième et dernière participation de Daniel Craig à la saga James Bond, « No Time To Die », a eu beaucoup de mal à toucher le public. Sa première originale en avril 2020 serait tronquée après l’émergence de la pandémie mondiale, au même titre que sa nouvelle date prévue en novembre 2020, en espérant que les conditions de retour en salles puissent s’améliorer début 2021.

Malgré le fait que de nombreuses premières de grande envergure ont encore des doutes quant à leur projection dans les salles, les dirigeants de MGM semblent déterminés à ce que le licenciement de Craig de l’agent 007 ait lieu en octobre prochain, générant de grandes attentes de la part des fans de cette franchise cinématographique de longue durée. .

Très peu de détails ont été révélés sur l’intrigue de « No Time To Die », un travail admirable compte tenu du temps qui s’est écoulé après sa date de sortie initiale. Via YouTube, MGM a lancé un podcast officiel dédié à James Bond avec la participation de Daniel Craig, qui a offert quelques brèves impressions sur la production du film.

Tout semble indiquer que la tâche de créer un adieu digne pour l’incarnation de son personnage n’était pas une tâche facile pour l’équipe de rédaction, car Craig révélerait qu’ils « ajustaient et réajustaient constamment le script » pendant le tournage. de la bande.

« No Time To Die » met en scène Cary Fukunaga en tant que réalisateur avec un casting dans lequel Craig est vu rejoint par Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, avec Christoph Waltz revenant de son rôle antagoniste dans « Spectre ». , avec oscarisé Rami Malek en tant que nouveau méchant de l’histoire. La participation d’Ana de Armas et de Lashana Lynch, qui a été nommée nouvel agent 007, a également été incluse.

Ces derniers mois, notamment après le rachat de MGM par Amazon, les producteurs de « No Time To Die » ont été interrogés sur les projets de la franchise après le départ de Craig. Bien qu’il y ait des candidats populaires sur Internet, les producteurs insistent pour attendre de voir les résultats de ce film devant le public.