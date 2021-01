Le scénario de Baby Driver 2 est déjà écrit avec Edgar Wright lors de son troisième projet

Chauffeur bébé Le réalisateur Edgar Wright a maintenant confirmé que le script est écrit et prêt à partir pour la suite très attendue. Cependant, alors que Wright révèle que le script de Bébé conducteur 2 est terminé, ne commencez pas à faire tourner vos moteurs pour l’instant, car quelque chose retient toujours le suivi. Quelque chose hors du contrôle de Wright.

« C’est écrit. En fait, j’en ai écrit trois brouillons … C’est drôle, vous obtenez des fans sur les réseaux sociaux qui disent: » Qu’est-ce qui arrive au bla bla « , et vous savez qu’il y a une pandémie mondiale, n’est-ce pas? moi. »

Pourtant, même si la situation mondiale actuelle s’arrête Bébé conducteur 2 en allant de l’avant, il est très prometteur d’entendre que le script est complet et laissera les fans se demander à quel genre d’escapades notre chauffeur d’escapade va se préparer. Plus important encore, sur quelle musique va-t-il créer ses nouvelles escapades?

Sorti en 2017, Chauffeur bébé suit Ansel Elgort en tant que chauffeur d’escapade, Baby, qui travaille pour le mystérieux pilier criminel, Doc, afin de rembourser une dette et finalement de quitter la vie criminelle. En cours de route, Baby rencontre et tombe amoureux d’une jeune serveuse nommée Debora, que Doc menace de blesser s’il refuse de participer à un dernier braquage dangereux. Lily James joue le rôle de Debora aux côtés d’Elgort, avec Kevin Spacey, Jon Hamm, Eiza González, Jamie Foxx et Jon Bernthal dans des rôles de soutien.

En plus des cascades méticuleusement coordonnées, des séquences d’action cinétique et des couleurs vives qui Edgar Wright est devenu connu pour, Chauffeur bébé a été félicité pour la manière dont la bande originale raconte le film. Enfant, Baby a survécu à un accident de voiture qui a tué ses parents et lui a laissé des acouphènes, et il trouve maintenant la catharsis dans la musique, ce qui permet à Wright de fusionner la musique avec l’histoire. Chauffeur bébé a été un énorme succès critique et financier, gagnant 226,9 millions de dollars au box-office, ce qui en fait le film le plus rentable de Wright à ce jour.

Une suite, Bébé conducteur 2, a été officiellement éclairé en février de l’année dernière, et bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur l’intrigue, il a été signalé à l’époque que le studio cherchait un nouveau rôle principal féminin pour agir « comme un repoussoir pour le personnage de Lily James Debora . » Les acteurs principaux, y compris Ansel Elgort, Lily James, seraient également à bord pour reprendre leurs rôles, avec Jon Bernthal et CJ Jones.

Pour l’instant, les fans attendent toujours la sortie de la prochaine aventure de Wright, le film d’horreur psychologique Dernière nuit à Soho. À partir de 2019, Eloise, une jeune femme du pays, arrive à Londres pour poursuivre sa passion pour le design de mode. Elle découvre bientôt qu’elle est mystérieusement capable d’entrer dans les années 1960 où elle rencontre son idole, une chanteuse en herbe éblouissante. Mais le Londres des années 1960 n’est pas ce qu’il semble et le temps semble s’effondrer avec des conséquences louches.

Avec Anya Taylor-Joy, Thomasin Harcourt McKenzie, Matt Smith, Diana Rigg et Terence Stamp, Dernière nuit à Soho a été retardé à plusieurs reprises dans les circonstances actuelles et sa sortie est désormais prévue le 22 octobre 2021. Cela nous vient grâce à Variety.

