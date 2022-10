Le scandale Winona Ryder qui a failli mettre fin à sa carrière jusqu’à la parution de « Stranger Things »

Depuis sa première apparition au cinéma dans les années 1980, Winona ryder Elle a eu une carrière d’actrice très réussie et rapide. devenir célèbre, divers emplois et s’imposer comme l’un de ceux qui avaient le meilleur avenir à cette époque, ce qui s’est confirmé au fil des ans.

Elle est devenue l’une des artistes les plus recherchées de tout Hollywwod et, apparemment, cela n’allait pas changer et le resterait longtemps, jusqu’à ce que quelque chose de tragique se produise dans sa vie, qui est devenu un scandale mondial et que nous nous en souviendrons dans cet article, alors n’arrêtez pas de le lire.

QU’EST-IL ARRIVÉ À WINONA RYDER ?

Ayant déjà fait partie du casting de films tels que «jus de coléoptère”, “grosses boules de feu”, “petite femme”, “Extraterrestre : Résurrection”, “Les jeunes mains d’argent » et d’autres, et à seulement 30 ans, Winona avait déjà du succès et était considérée comme une femme riche pour tout ce qu’elle avait gagné à cette époque.

Malgré tout cela, l’actrice américaine a surpris le monde lorsqu’elle a été surprise – puis arrêtée – en train de voler dans un magasin de vêtements à Beverly Hills le 12 décembre 2001. Ryder emportait des manteaux, des chaussettes et d’autres vêtements sans les avoir payés. De plus, il s’est avéré qu’elle avait été vue en train de couper des étiquettes et de retirer des capteurs pour ne pas être détectée.

Cependant, cela ne s’est pas produit, car des membres de la sécurité l’ont maîtrisée lorsqu’elle a tenté de quitter le magasin, ce pour quoi elle a été emmenée en prison pour qu’un juge détermine sa peine. Elle a été condamnée à trois ans de probation et 480 heures de travaux d’intérêt général, en plus d’une caution qui varie entre 10 et 20 mille dollars.

Le fait fit le tour du monde et c’est ainsi qu’on découvrit que l’artiste souffrait de kleptomanie. Elle-même a révélé que cela venait d’il y a quelque temps et que, à ce moment-là, tout a explosé car elle le supportait déjà seule, sans l’aide de personne.

À partir de ce moment, Winona a poursuivi sa carrière, mais sa croissance prometteuse a été ralentie et elle est passée de rôles principaux à des rôles secondaires, sans transcender grand-chose au cinéma, c’est pourquoi elle n’était pas beaucoup mentionnée il y a quelques années.

Winona Ryder, en décembre 2001, lorsqu’elle a été surprise en train de voler dans un magasin de vêtements bien connu

« STRANGER THINGS », LE SALAVE DE WINONA RYDER

Alors que tout indiquait que Winona Ryder stagnait dans l’oubli, un personnage apparut pour elle dans la série « Stranger Things » des frères Duffer. Ce rôle avait un rôle de premier plan important et aurait pu signifier le tremplin dont il avait tant besoin pour redevenir pertinent devant les spectateurs d’une production.

Dit et fait. Elle a décroché ce travail sur l’émission Netflix et le succès de celui-ci l’a aidée à se démarquer à nouveau, trouvant une bouée de sauvetage tant attendue. Désormais, tout le monde reparle d’elle, notamment les fans de la série, qui attendent déjà l’ultime saison.

Dans « Choses étranges » Winona Ryder joue Joyce Byersla mère de Will et Jonathan, qui est devenue l’une des pièces maîtresses de la résolution de certains mystères de l’intrigue.