Le Samsung Galaxy Z Fold 3 sera le premier pliable avec un appareil photo sous un écran, selon une fuite: il y a aussi des détails sur le Z Flip 3

Samsung a été parmi les premières marques à introduire un appareil de pliage grand public avec le Samsung Galaxy Fold. Formule qui a continué à alterner les facteurs de forme avec le Samsung Galaxy Z Flip et le Samsung Galaxy Z Fold 2 et qui semble continuer précisément sur ces deux chemins, en participant à la fuite massive du Galaxy Z Fold 3 et du Z Flip 3.

Pour mettre un peu en contexte avant d’entrer dans les détails, les deux appareils ont en commun panneau AMOLED pliable à l’intérieur, mais alors que l’un est plus un téléphone à clapet renouvelé (le Flip), les plis sont plus un mobile ou une tablette pour plus de commodité. Et c’est ce qui semble durer dans les futurs modèles qui, selon la fuite de SamMobile, sortira cette année.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Les deux fuites sont arrivées presque en même temps, il y a donc déjà des spéculations selon lesquelles elles seront également présentées ensemble. Parler du présumé Galaxy Z Fold 3Dans un premier temps on voit que la nomenclature « Z » s’imposerait et que « Fold » indiquerait encore une fois qu’il s’agit d’un dispositif de pliage en forme de livre, avec un grand paravent à l’intérieur et en principe (car ce n’est pas vu) écran plus petit à l’extérieur.

Le Samsung Galaxy Z Fold 2.

Ce qui est observé dans ce qui semble être des images officielles (mais de mauvaise qualité) est quelque chose qui a surpris le Samsung Galaxy S21 + et le Samsung Galaxy S21 Ultra: le prise en charge de S Pen. Lorsque cette fonction a été « divulguée » (plus ou moins), il y avait des sources qui ont signé l’arrêt de mort du Galaxy Note, et cette idée est probablement rendue plus forte qu’avec l’adoption apparente du S Pen par le nouveau Galaxy Z Fold 3, selon à ces images.

Bien que ce qui soit vraiment frappant, c’est que le nouveau Fold 3 serait le premier appareil Samsung avec une caméra sous-écran. Autrement dit, pas avec un trou, mais dans le style du ZTE Axon 20 5G.

C’est quelque chose qu’ils nous ont déjà appris, bien que dans un ordinateur portable avec un écran OLED. Si confirmé, ce serait le premier appareil pliable du marché à disposer de cette technologie, puisque le ZTE est un mobile standard au niveau qu’il ne se plie pas.

De plus, le module de caméra arrière devient petit et plus mince, avec trois caméras qui sans données sur eux, nous parions pour dire qu’il s’agit d’un capteur principal, d’un grand angle et d’un téléobjectif. Pour le reste, et sans voir l’écran avant (dont on a l’intuition qu’ils le garderont, puisqu’il faisait partie des principales améliorations entre les premier et deuxième modèles), il semble que le design de la charnière sur les extérieurs soit maintenu et, selon la fuite, le paravent a un nouveau revêtement pour le rendre plus résistant. Dans le rendu, le pli qui était au milieu n’est évidemment pas visible, mais nous soupçonnons qu’il continuera d’exister car il est si difficile au niveau structurel qu’il n’est pas perceptible.

La caméra frontale de l’écran interne du Galaxy Z Fold 2.

Le module de caméra arrière du Z Fold 2.

Samsung Galaxy Z Flip 3

En se liant à la nomenclature de la précédente, dans le Flip, ils auraient peut-être fait une concession pour correspondre aux lots et ajouteraient le « 3 » bien que ce soit le deuxième modèle. Mais, de toute façon, cela est toujours en état de fuite, donc pour l’instant c’est de la spéculation (bien que cela, au niveau du marketing, ait du sens).

Le Samsung Galaxy Z Flip.

Ce qui a été vu du prétendu Z Flip 3, c’est que le format de type shell est conservé, bien que cette fois-ci avec une double finition Dans quelle est la moitié qui intègre les caméras arrière, cette double caméra irait désormais verticalement, de sorte que dans cette partie de couleur noire un écran plus grand serait logé, ce qui semble être également pour afficher des notifications, bien que cette fois avec plus de contenu ( en apparence).

Comme le Z Fold 3, il serait recouvert de Gorilla Glass Victus à l’extérieur et aurait également ell renfort d’écran interne rabattable. Dans ce cas, ce qui ressemble également à des captures vidéo officielles ne montre pas d’indices de caméra sous l’écran, alors peut-être que c’est quelque chose que le Fold 3 va sortir en exclusivité.

Le format et les proportions semblent similaires à ce que nous avons vu dans le premier flip, peut-être dans ce cas quelque chose de plus compact, mais ce ne sont pas non plus des captures de haute qualité et elles pourraient être quelque peu déformées. Et ce dont on ne parle pas, ce sont les composants, mais il est possible de penser que dans les deux cas ils auront un processeur de pointe et une bonne dose de RAM pour les précédents.

Pour l’instant il n’y a rien de confirmé et les fuites ils pointent vers juillet, alors peut-être que nous avons un extra Unpacked ou peut-être un seul Unpacked avec d’autres protagonistes. Nous attendrons plus d’informations, en particulier celles qui proviennent de la marque elle-même.