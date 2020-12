Le Samsung Galaxy S21 sera également livré sans bloc d’alimentation

Après Apple, Samsung pourrait se passer d’une alimentation incluse à l’avenir, à commencer par le Galaxy S21. Le constructeur s’était récemment moqué d’Apple dans cette affaire.

Il y a seulement quelques semaines, Samsung aux États-Unis se moquait du manque d’alimentation de l’iPhone 12 dans un message Facebook. Maintenant, la société envisage apparemment de ne pas inclure de bloc d’alimentation pour les smartphones de la série Galaxy S21. Ceci est rapporté par le site Web de Tecnoblog et basé sur des informations de l’autorité brésilienne des télécommunications ANTEL.

Samsung pourrait se passer d’un adaptateur secteur et d’un casque

L’abandon de l’alimentation électrique devrait s’appliquer aux Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra, et les écouteurs ne sont pas inclus dans la livraison pour ces modèles, selon le rapport. Cependant, les informations doivent être traitées avec prudence, des informations officielles sont manquantes à ce jour. Cependant, le constructeur s’est déjà passé des écouteurs habituels fournis avec le Galaxy S20 FE.

Bon pour l’environnement

Apple justifie l’abandon du bloc d’alimentation et du casque sur l’iPhone 12 avec les économies de CO2 qui seraient réalisées. En outre, la société américaine parie que de nombreux utilisateurs d’iPhone ont déjà en leur possession des blocs d’alimentation et des écouteurs plus anciens. Cependant, Apple inclut un câble de charge Lightning vers USB-C avec les smartphones de la série iPhone 12 qui n’est pas compatible avec de nombreuses alimentations iPhone plus anciennes.

Et bon pour les affaires

Si Samsung n’utilise pas d’alimentation fournie avec les appareils de la série Galaxy S21, le fabricant doit choisir une raison similaire à Apple. Il ne sera pas gênant pour les deux fabricants d’économiser plusieurs millions d’euros avec des millions d’alimentations économisées et en même temps de booster les ventes d’accessoires. Après tout, un certain nombre d’acheteurs auront également besoin d’un nouvel adaptateur secteur pour leur nouveau smartphone.

Pendant ce temps, le service marketing de Samsung devrait se demander s’il est judicieux de se moquer de la concurrence et de passer à la même stratégie quelques mois plus tard.