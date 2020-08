Le Samsung Galaxy M51 comportera une batterie de 7000 mAh; devrait être lancé en septembre

Tendance FP26 août 2020 14:42:55 IST

Samsung va lancer un nouveau smartphone dans la série Galaxy M – le Galaxy M51. Selon certaines sources, le smartphone sera lancé le mois prochain. Samsung n’a pas encore annoncé de date officielle de lancement.

Si les spéculations sont vraies, le Samsung Galaxy M51 sera le premier smartphone du secteur doté d’une batterie de 7 000 mAh. Selon un PriceBaba rapport, le smartphone milieu de gamme sera disponible dans le gamme de prix de Rs 25,000 et Rs 30,000.

L’écran Super AMOLED 6,7 pouces sera livré avec une résolution Full HD + (1080 x 2400 pixels). Avec des dimensions de 163,9 x 76,3 x 9,5 mm, le Galaxy M51 pèsera 213 grammes. Il aura également un port USB 2.0 Type-C et la prise en charge de Bluetooth 5.0.

La série M de Samsung est connue pour offrir des smartphones à grande batterie. Le Galaxy M31 et Galaxy M31s (avis) viennent avec une batterie de 6000 mAh. On s’attend également à ce que le Galaxy M41 de la société dispose d’un 6 800 mAh.

Le Galaxy M51 est fabriqué dans le cadre de l’initiative “ Make in India ” et serait alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 730G Octa-Core.

Le Samsung Galaxy M51 arrive juste un mois après la sortie du Galaxy M31s, qui comprend un écran Super AMOLED perforé de 6,5 pouces, une batterie de 6000 mAh et une prise en charge de la charge rapide de 25 W.

