Le Samsung Galaxy F62 est officiel: une batterie géante et un processeur haut de gamme

Le Samsung Galaxy F62 aura le même processeur que le Galaxy Note 10 et une batterie de 7 000 mAh.

Bien qu’ayant déjà présenté son produit phare pour cette 2021, le Samsung Galaxy S21, le rythme ne s’arrête pas chez le constructeur coréen, puisqu’il vient de présenter en Inde le premier des nouveaux terminaux de la série F, un Samsung Galaxy F62 qui se distingue par avoir un processeur haut de gamme et une excellente batterie.

Caractéristiques et spécifications du Samsung Galaxy F62

Après avoir divulgué, il y a quelques jours, les caractéristiques et les prix du Samsung Galaxy A52, et comme on peut le lire dans le média spécialisé Sammobile, le géant coréen a officiellement présenté en Inde le Samsung Galaxy F62 qui se distingue par avoir un processeur haut de gamme et une énorme batterie.

À commencer par son design, ce smartphone se distingue par son grand écran avec presque pas de cadres et un trou dans l’écran, où est logée la caméra avant, dans sa partie avant et une partie arrière où se détachent ses quatre caméras situées en forme de carré dans le coin supérieur gauche. Si on parle de construction et de dimensions, on est face à un appareil en polycarbonate qui est de 9,5 mm d’épaisseur et un poids de 219 grammes.

Ce Galaxy F62 a un Écran Super AMOLED + Infinity-O de 6,7 pouces avec résolution Full HD + et protection Gorilla Glass 3+, le processeur Exynos 9825, le même que celui du Galaxy Note 10 et du Galaxy Note 10+, qui est accompagné d’un GPU Mali-G76 MP12, 6 ou 8 Go de RAM Oui 128 Go de stockage interne extensible via des cartes microSD.

Samsung n’a pas non plus négligé l’aspect photographique de ce terminal, puisqu’il dispose d’un module avec quatre caméras arrière composées de un capteur principal de 64 MP, un capteur ultra-large 12 MP, un capteur macro 5 MP et un capteur de profondeur 5 MP et une caméra frontale de 32 MP pour faire nos selfies et appels vidéo avec la meilleure qualité. Un aspect que nous devons souligner dans cette section est que nous pouvons enregistrez des vidéos en qualité 4K avec les caméras arrière et avant.

La deuxième grande caractéristique de ce Samsung Galaxy F62, en plus de son processeur, est son autonomie, puisqu’il est équipé de une grande batterie de 7 000 mAh avec une charge rapide de 25 W.

Concernant sa connectivité, il s’agit d’un appareil qui dispose d’un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, Wi-Fi b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, emplacement pour deux cartes nanoSIM, USB Type C et Prise jack 3,5 mm pour casque.

Disponibilité et prix

Ce Samsung Galaxy F62 est maintenant disponible à l’achat en Inde en trois couleurs avec un très joli dégradé: Vert laser, bleu laser et gris laser avec des prix allant de 272 euros au changement de version avec 6 Go de mémoire RAM jusqu’à 295 euros pour changer pour la version 8 Go de RAM.

