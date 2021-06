Le RPG fantastique Soulstice devient Grimdark sur PS5

Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin n’était-il pas assez énervé pour vous ? Que diriez-vous de Soulstice, alors, un nouveau RPG fantastique de l’éditeur Modus Games et du développeur Reply Game Studios. Le jeu devrait sortir l’année prochaine sur PlayStation 5 et mettra en vedette deux sœurs – l’une transformée en goule, devrions-nous ajouter – avec une force surhumaine et des pouvoirs mystiques. Stefanie Joosten de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Fame fournira les voix.

« Gérez les deux personnages simultanément », lit-on dans le texte de présentation. « Briar maîtrise les attaques de mêlée et les combos, tandis que Lute contrôle le champ de bataille avec ses capacités d’un autre monde. Combinez leurs forces pour débloquer de puissantes transformations et réaliser leur véritable potentiel en tant que chimère. En fait, cela a l’air et sonne plutôt bien – il y a une bande-annonce de gameplay intégrée ci-dessus.