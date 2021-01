Le RPG de survie sociale de Petit Depot, Gnosia, est lancé début 2021

L’éditeur Playism et le développeur Petit Depot ont annoncé Gnosie. L’annonce du prochain jeu a été faite lors de l’Indie World Showcase de Nintendo, mais la fenêtre de sortie arrive bientôt.

Gnosie est un RPG de survie sociale. Le jeu se déroule dans un monde où ceux connus sous le nom de «Gnosia» sont des menteurs connus qui trompent et trompent les humains. Ils essaient lentement d’éradiquer chaque humain jusqu’à ce qu’il n’en reste plus. Ils travaillent pour détruire un humain à la fois.

Le jeu se déroule sur un vaisseau spatial dérivant dans l’espace. Les humains à bord se battent contre la menace Gnosia. Cependant, le Gnosia ressemble à ceux à bord. C’est au joueur de décider qui est la Gnosia et qui est un ami.

Le plus suspect sera placé dans un «sommeil froid». Il peut y avoir plus d’un Gnosia à bord, les coéquipiers doivent travailler ensemble jusqu’à ce qu’ils soient tous lentement déposés.

Il est presque impossible de savoir si chaque personne endormie était une Gnosie ou un vrai compagnon de bord. Cela aurait pu être un bouc émissaire mis en avant par une Gnosie pour se protéger des autres.

Le réalisateur et producteur du jeu, Toru Kawakatsu, a parlé du jeu pendant la vitrine. Dans ses remarques, il a déclaré que chaque partie dure moins de 15 minutes. Cela donne aux joueurs l’occasion d’essayer le jeu de différentes manières et de voir qui parmi eux est une Gnosie avant la fin du temps imparti.

Les joueurs peuvent également personnaliser leur jeu pour ajouter jusqu’à 14 personnages supplémentaires pour rendre le jeu plus intense. Le jeu contient des illustrations 2D de divers personnages de style anime. Tous ont des personnalités différentes que les joueurs devront analyser pour voir s’ils sont un vrai coéquipier ou l’un des Gnosia.

Le gameplay se compose principalement de commandes de type roman visuel. Les joueurs parleront aux résidents à bord et aideront ou feront douter l’un d’eux. À la fin de la journée, tous les joueurs voteront pour savoir qui devrait rester et qui est la Gnosie et doit être endormie.

La vraie Gnosia change à chaque partie. Il est même possible que le joueur porte la marque Gnosia.

Gnosia sera disponible en téléchargement numérique sur l’eShop Nintendo Switch. La sélection de la langue comprend l’anglais, le japonais et le chinois.

Gnosie a été initialement publié en juin 2019 pour la PS Vita, mais uniquement au Japon. Le jeu est un titre de jeu de rôle d’aventure. Bien que les joueurs puissent trouver le thème reconnaissable et le comparer à Among Us, Gnosie est un jeu solo sans fonctionnalités multijoueurs.

Gnosie lance début 2021 pour le Nintendo Commutateur.