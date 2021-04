Le RPG bien-aimé de Star Wars Knights of the Old Republic obtient vraiment un remake

Star Wars: Knights of the Old Republic est un jeu qui tient à cœur à beaucoup. Le jeu de rôle de 2003, développé par BioWare avant que Mass Effect ne devienne une chose, a mis à profit le Guerres des étoiles univers pour créer une aventure intergalactique motivée par le choix et les conséquences du joueur. Et maintenant, plusieurs rapports disent que le remake dont on parlait auparavant est en train de se produire.

La nouvelle de ce supposé remake a fait surface pour la première fois vers le début de l’année, lorsque des sources ont affirmé que BioWare ne le faisait pas. C’est apparemment toujours le cas, car Jason Schreier (s’exprimant sur le Podcast MinnMax) et Eurogamer pensent qu’Aspyr est derrière le projet de remake.

Aspyr est un développeur texan spécialisé dans le portage de jeux sur différents systèmes – un peu comme Bluepoint Games, le studio qui a refait Demon’s Souls. Aspyr a été impliqué dans toutes sortes de projets de portage et de remasterisation au fil des ans, et plus récemment, il a amené Star Wars: Republic Commando sur PlayStation 4.

Inutile de dire que refaire Knights of the Old Republic est assez différent de le remasteriser, mais j’espère qu’Aspyr pourra réussir. Dans tous les cas, nous avons hâte d’en savoir plus.