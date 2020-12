Le Royaume-Uni devient le premier pays au monde à autoriser le vaccin contre le coronavirus de Pfizer et veut commencer à vacciner la semaine prochaine

<< Le gouvernement a accepté aujourd'hui la recommandation de l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) d'approuver l'utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19. Cela fait suite à des mois d'essais cliniques rigoureux et d'une analyse complète sur les données des experts de la MHRA ", avec ces mots, le ministère de la Santé a annoncé quelque chose avec lequel il spécule depuis des semaines: que Le gouvernement de Boris Johnson voulait approuver le vaccin dès que possible.

Alors que l’Union européenne a annoncé hier que, si tout est en ordre, elle sera approuvée le 29 décembre, le Royaume-Uni non seulement l’a approuvée, mais a assuré qu’il commencerait à le distribuer à partir de la semaine prochaine.

Le grand « cobaye » du monde

Roberto Catarinicchia

Alors que Pfizer applaudit pour l’autorisation rapide et « félicite la MHRA pour sa capacité à mener une évaluation minutieuse et à prendre des mesures en temps opportun pour aider à protéger la population du Royaume-Uni », a déclaré le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock. qu’ils marcheront sur le gaz une fois les experts de l’agence « ont conclu que le vaccin répond à des normes strictes de sécurité, de qualité et d’efficacité« qui lui a été demandé.

Cependant, les détails de cette vaccination ne sont toujours pas publiés. Il faudra attendre que le Comité mixte de vaccination et d’immunisation (JCVI) rende publiques ses recommandations sur les groupes, les phases et les procédures. De cette manière, le Royaume-Uni devient non seulement le premier pays au monde à autoriser le vaccin contre le coronavirus Pfizer, mais aussi le grand laboratoire dans lequel les pays du monde chercheront à concevoir et à mettre en œuvre leurs propres plans de vaccination.

Image | Shane rounce