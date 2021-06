Le rover Zhurong de la CNSA, l’atterrisseur clic selfie avec une surface martienne poussiéreuse en arrière-plan

14 juin 2021 15:32:35 IST

La surface martienne poussiéreuse et rocheuse et un rover et un atterrisseur chinois portant de petits drapeaux nationaux ont été vus sur des photos publiées vendredi que le rover a prises sur la planète rouge. Les quatre images publiées par l’Administration spatiale nationale chinoise montrent également l’étage supérieur du rover Zhurong et la vue depuis le rover avant qu’il ne quitte sa plate-forme. Zhurong a placé une caméra distante à environ 10 mètres (33 pieds) de la plate-forme d’atterrissage, puis s’est retiré pour prendre un portrait de groupe, a indiqué la CNSA.

La Chine a fait atterrir le vaisseau spatial Tianwen-1 transportant le rover sur Mars le mois dernier après avoir passé environ trois mois en orbite autour de la planète rouge. La Chine est le deuxième pays à atterrir et à exploiter un vaisseau spatial sur Mars, après les États-Unis.

L’orbiteur et l’atterrisseur affichent tous deux de petits drapeaux chinois et l’atterrisseur a les contours des mascottes des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Pékin 2022.

Le rover à six roues arpente une zone connue sous le nom d’Utopia Planitia, en particulier à la recherche de signes d’eau ou de glace qui pourraient donner des indices quant à savoir si Mars a jamais soutenu la vie.

À 1,85 mètre (6 pieds) de hauteur, Zhurong est nettement plus petit que le rover américain Persévérance qui explore la planète avec un petit hélicoptère. La NASA s’attend à ce que son rover prélève son premier échantillon en juillet pour un retour sur Terre dès 2031.

En plus de la mission sur Mars, l’ambitieux programme spatial chinois prévoit d’envoyer le premier équipage dans sa nouvelle station spatiale la semaine prochaine. Les trois membres d’équipage prévoient de rester trois mois sur la station de Tianhe, ou Heavenly Harmony, dépassant de loin la durée de toute mission chinoise précédente. Ils effectueront des sorties dans l’espace, des travaux de construction et d’entretien et réaliseront des expériences scientifiques.

Des lancements ultérieurs sont prévus pour agrandir la station, envoyer des fournitures et échanger des équipages. La Chine a également ramené des échantillons lunaires, le premier d’un programme spatial d’un pays depuis les années 1970, a fait atterrir une sonde et un rover sur la face cachée la moins explorée de la Lune.

