Le rover Perseverance réussit pour la première fois à extraire l’oxygène de Mars

Le rover Perseverance, qui a atterri sur Mars en février dernier, a franchi une nouvelle étape. Pour la toute première fois nous avons réussi à extraire l’oxygène de l’atmosphère de Mars. Un exploit qui ouvre la voie à de futures missions habitées sur la planète voisine.





L’un des instruments dont la Perseverance est équipée est le Expérience d’utilisation des ressources in situ de l’oxygène de Mars (MOXIE). Il s’agit d’un système expérimental «de la taille d’un grille-pain», selon la NASA. En l’utilisant, il est possible d’extraire de l’oxygène de l’atmosphère à base de dioxyde de carbone de Mars.

L’idée avec MOXIE, plutôt que de produire de l’oxygène lui-même, est démontrer les capacités d’un tel outil. Ils voulaient voir si l’instrument pouvait survivre au lancement, au voyage de sept mois, à l’atterrissage et aux conditions sur Mars. Il semble qu’il ait réussi sans problèmes apparents. De plus, c’est le premier instrument à générer de l’oxygène sur une autre planète.

Instruments à bord du Perseverance.

Cinq grammes d’oxygène

Lors de votre première opération, MOXIE a réussi à extraire un total de cinq grammes d’oxygène de l’atmosphère. Avec cela, un astronaute peut respirer pendant environ dix minutes. MOXIE pour sa part a besoin d’environ une heure pour produire une dizaine de grammes d’oxygène, selon la NASA.

Ce n’est pas un montant énorme, mais nous parlons d’un instrument relativement petit qui n’a fait qu’un premier test jusqu’à présent. Son objectif, comme nous l’avons indiqué, Il ne s’agit pas tant de produire de l’oxygène que de démontrer qu’il est possible de le faire.

Pour que? La réponse évidente est de pouvoir offrir aux astronautes du futur un système leur permettant de respirer de l’oxygène En mars. Cela est vrai, bien que ce ne soit pas la seule utilisation possible. L’oxygène est également utilisé pour brûler du carburant lors du lancement d’une fusée. Par conséquent, il joue un rôle important pour ramener les astronautes de Mars une fois qu’ils y ont terminé leurs missions.

Un MOXIE de la taille d’un grille-pain ne produira certainement pas assez d’oxygène pour soulever une fusée. Cependant, un assez grand pourrait héberger de l’oxygène pour épargner et lancer des fusées à l’avenir selon la NASA. Pour l’instant MOXIE vous ferez l’expérience de différentes conditions atmosphériques et de température pour évaluer plus en détail sa viabilité.

