Le rover Perseverance repère son premier diable de poussière sur Mars

Le plus récent de la NASA Mars rover a attrapé une observation extraterrestre importante lorsqu’une caméra embarquée a repéré un diable de poussière de la planète rouge traversant le cratère de Jezero.

Ingénieurs sur le Rover de persévérance La mission a vu le tourbillon au loin des images capturées par l’une des caméras du rover alors que la poussière se frayait un chemin derrière le bras robotique du rover. La NASA a publié des images du diable de poussière mais n’a pas publié d’estimations de sa taille ou de sa vitesse.

« Repéré un diable de poussière. Vous pouvez le voir au loin derrière mon bras robotique dans cette vue améliorée / traitée. Le diable de poussière se déplace de droite à gauche et crée des tourbillons de poussière sur son chemin, » les représentants de la mission Persévérance écrit dans un tweet mardi soir (16 mars).

Comme vous pouvez le voir dans ce vidéo 45secondes.fr améliorée (qui comprend l’audio obtenu plus tôt dans la mission), le diable de poussière se déplace de droite à gauche, en commençant à l’extrême droite de l’animation. La persévérance n’a atterri sur Mars que le 18 février et a passé environ 25 jours sur la planète rouge, appelés «sols», à la surface.

Diables de poussière se produisent à la fois sur Terre et sur la planète rouge. Ces colonnes d’air en rotation sont rendues visibles à partir de la saleté qu’elles expulsent du sol. Sur Terre, les diables de poussière se forment généralement par temps clair lorsque le sol capte beaucoup de chaleur du soleil. Dans les bonnes circonstances, l’air chauffé près de la surface peut commencer à tourner pendant qu’il monte à travers de petits segments d’air plus froid plus haut.

Le rover Perseverance de la NASA a repéré son premier diable de poussière martien, visible ici comme une bouffée de poussière au centre droit. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Mars approche aphélion , quand il est le plus éloigné sur son orbite du soleil, mais il est clair que l’énergie solaire est encore assez forte pour créer des diables de poussière. Et les scientifiques ont déjà vu des diables de poussière d’aphélie: lors de l’aphélie de 2012, l’orbiteur de reconnaissance de Mars repéré un diable de poussière relativement colossal à 2 600 pieds (800 mètres) de hauteur et 98 pieds (30 mètres) de diamètre. La caméra HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) de cet engin spatial repéré un essaim de diables de poussière en 2015.

En fait, un vaisseau spatial aussi vieux que le Missions vikings des années 1970 ont vu des démons de poussière. Mais parce que les phénomènes sont éphémères, les missions doivent parfois attendre plusieurs années pour en repérer un. L’opportunité de la NASA n’a pas vu un diable de poussière jusqu’en 2010 , environ sept ans après le début de sa mission. Son rover jumeau, Spirit, a capturé un incroyable vidéo de diables de poussière parcourant la surface en groupe en 2005, environ deux ans après le début de la mission Mars Exploration Rover du duo.

