Le rover Perseverance de la NASA survit à une plongée défiant la mort et atterrit en toute sécurité sur Mars

Le rover Perseverance de la NASA, de la taille d’un rhinocéros, a effectué l’atterrissage le plus précis de l’histoire martienne jeudi 18 février, atterrissant avec succès dans le cratère Jezero. L’atterrissage a mis le laboratoire de robots mobiles en position de commencer la recherche de signes de vie perdue depuis longtemps dans les vestiges antiques d’un delta fluvial qui traversait autrefois la région.

La machine de 2260 livres (1025 kilogrammes) a transmis par radio une série de petits gazouillis lors de sa plongée fulgurante dans l’atmosphère martienne, indiquant le succès de chacune des manœuvres complexes qui étaient nécessaires pour déposer en toute sécurité son volume à la surface. (Science en direct détaillé ces manœuvres ici .) La dernière étape de l’atterrissage impliquait un skycrane robotique jamais utilisé auparavant qui guidait le rover vers un lieu d’atterrissage sûr et arrêtait complètement sa plongée avant de l’abaisser à 20 mètres (65 pieds) à la surface à l’aide de câbles. Relayant son signal via le satellite Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), le rover a signalé qu’il était à la surface et en sécurité à 15 h 56 HE.

« Touchdown success! La persévérance a atterri sur Mars », a déclaré Swati Mohan, responsable des opérations de guidage et de contrôle pour la mission et commentateur de la mission de la NASA sur le flux en direct de NASA TV pendant l’événement.

Un flux vidéo a montré que l’équipe d’entrée, de descente et d’atterrissage du Jet Propulsion Laboratory éclatait de joie lorsque Perseverance a envoyé son gazouillis de succès, qui est arrivé après un retard de 15 minutes en raison de la distance entre Mars et la Terre et d’un certain décalage par rapport au MRO. .

Perseverance n’a pas encore envoyé d’images à la maison, mais elles devraient arriver dans les heures et les jours suivants. La NASA a monté des caméras et un microphone sur le véhicule de descente et le rover pour enregistrer l’atterrissage. Les gros fichiers vidéo peuvent prendre jusqu’à une semaine pour être entièrement téléchargés dans l’espace interplanétaire, a déclaré la NASA.

La mission de chasse à la vie de Perseverance signifie que le rover est plus ou moins un géologue à propulsion nucléaire de 2,7 milliards de dollars, portant une grande ceinture d’outils d’instruments pour observer avec précision les composés présents dans les minéraux du cratère, à la recherche de signes de vie ancienne. Il porte également un radar pénétrant dans le sol pour étudier la géologie souterraine de la région et une expérience conçue pour produire oxygène du dioxyde de carbone martien – une preuve de concept d’une technologie qui serait probablement un élément clé de toute future mission sur Mars avec équipage. Le rover collectera également des échantillons que la NASA espère renvoyer sur Terre dans le cadre d’une future mission conjointe avec l’Agence spatiale européenne.

Un hélicoptère de la taille d’un pigeon nommé Ingenuity est monté à la surface attaché au ventre de Perseverance. C’est aussi une expérience de validation de principe, l’objectif étant de réaliser le premier vol propulsé sur Mars.

Cependant, tout cela prendra du temps à être opérationnel. Pour l’instant, la NASA peut pousser un soupir de soulagement que son grand projet n’ait pas été détruit à l’impact.

