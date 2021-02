Le rover Perseverance de la NASA est prêt à atterrir sur Mars!

De la NASA Rover de persévérance est prêt à atterrir sur Mars, a confirmé l’agence aujourd’hui (16 février).

Le rover, qui a été lancé cet été en tant que star de la mission Mars 2020 de l’agence, atterrira jeudi 18 février à Cratère de Jezero , un ancien delta sur la surface martienne. Persévérance, ou «Percy» en abrégé, explorera le terrain martien et mènera un certain nombre d’enquêtes scientifiques. Parmi ses objectifs, Percy collectera des échantillons, déploiera le premier hélicoptère au-delà de la Terre et recherchera des signes de vie ancienne sur la quatrième planète du soleil.

« La persévérance fonctionne parfaitement », a déclaré Jennifer Trosper, directrice adjointe du projet Perseverance au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie, lors d’une conférence de presse tenue pratiquement aujourd’hui sur le statut du rover deux jours avant l’atterrissage. « Le vaisseau spatial est concentré, l’équipe est concentrée et nous sommes tous prêts pour l’atterrissage », a ajouté Trosper.

Un diagramme montre les étapes de la procédure d’entrée, de descente et d’atterrissage de Perseverance. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Avant l’atterrissage, les équipes de la NASA ont envoyé au vaisseau spatial la série de commandes pour la séquence d’entrée, de descente et d’atterrissage, connue sous le nom d’EDL, a déclaré Trosper, commençant la chronologie de l’atterrissage.

Le vaisseau spatial entrera dans la phase officielle EDL jeudi. EDL, la phase la plus courte mais la plus intense de toute la mission, est également connue sous le nom de «sept minutes de terreur». Au cours de cette phase de sept minutes, le vaisseau spatial doit ralentir de près de 12500 miles par heure (20000 kilomètres par heure) à zéro mile par heure (0 km par heure) pour atterrir sur la planète.

Le personnel de l’Agence attend avec impatience de surmonter ces «sept minutes de terreur» et d’atterrir en toute sécurité le vaisseau spatial.

« Je me sens bien », a déclaré Trosper, qui a travaillé sur les cinq missions de rover de la NASA, à 45secondes.fr à propos de l’atterrissage à venir. « Il n’y a aucune garantie dans cette affaire … nous parlons toujours de ce que Mars pourrait nous lancer cette fois. Et ce n’est jamais ce qu’il a lancé la dernière fois et nous devons donc nous y préparer.

« Mais », a-t-elle ajouté, « l’équipe fait un excellent travail, le vaisseau spatial est solide. Je dirige le programme de test, je suis très confiant qu’il fera les choses que nous faisons. Encore une fois, aucune garantie, mais je me sens génial. »

«Que ce soit sur la planète rouge ou ici chez nous sur notre marbre bleu, la science peut nous rassembler et créer des solutions à des défis qui semblent impossibles», a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la science, lors de la conférence de presse.

Le rover se rapproche de la planète rouge, à environ 125 millions de miles (201 millions de kilomètres) de la Terre et à moins de 370 000 miles (595 000 km) de Mars, a déclaré Trosper. Vous pouvez suivre le vaisseau spatial à l’approche de la planète avec une simulation virtuelle de la mission ici .

Et bien sûr, vous pouvez suivre le jour de l’atterrissage lui-même le 18 février. La NASA assurera une couverture en direct de l’événement à partir de 14 h 15 HNE (17 h 15 GMT). Vous pouvez le regarder vivre ici sur 45secondes.fr , gracieuseté de la NASA, ou directement sur NASA TV sur YouTube .

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.