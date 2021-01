Le rover Mars Perseverance de la NASA atterrit sur la planète rouge en moins d’un mois!

L’atterrissage du prochain rover Mars de la NASA est dans moins d’un mois.

Le rover Perseverance de la taille d’une voiture, le cœur des 2,7 milliards de dollars de la NASA Mission Mars 2020 , débarquera le 18 février, marquant le coup d’envoi d’une nouvelle ère d’exploration de la planète rouge.

En ce jour fatidique, une grue céleste propulsée par une fusée abaissera la persévérance au sol de 45 kilomètres de large. Cratère de Jezero , qui abritait un lac et un delta fluvial il y a des milliards d’années. Au cours de sa mission, Perseverance parcourra Jezero à la recherche de signes de la vie antique sur Mars et collectera et mettra en cache des dizaines d’échantillons.

En photos: la mission du rover Mars Perseverance de la NASA sur la planète rouge

Si tout se passe comme prévu, ces échantillons seront transportés sur Terre dès 2031 par une campagne conjointe NASA-Agence spatiale européenne, dans le cadre du tout premier effort de retour d’échantillons sur Mars de l’humanité.

Mars 2020 est également historique à d’autres égards. La NASA n’a pas activement recherché des signes de Vie sur Mars depuis les missions jumelles Viking, lancées au milieu des années 1970. (Le prédécesseur de la persévérance, le toujours productif Rover de curiosité , évalue l’habitabilité passée de Mars mais n’est pas équipé pour rechercher la vie elle-même.) Et voyager sur la planète rouge sur le ventre de Perseverance est un petit hélicoptère nommé Ingenuity , qui tentera de devenir le premier giravion à voler sur un monde au-delà de la Terre.

La persévérance est également conçue pour aider à ouvrir la voie à l’exploration humaine de Mars. Par exemple, l’un des instruments du rover, appelé MOXIE (abréviation de «Mars Oxygen ISRU Experiment»), générera de l’oxygène à partir de l’atmosphère martienne dominée par le dioxyde de carbone – une technologie qui, si elle était mise à l’échelle, pourrait aider notre espèce à prendre pied sur le Red Planet, ont déclaré des responsables de la NASA. (ISRU, à son tour, signifie «utilisation des ressources in situ», un terme sophistiqué pour vivre de la terre.)

Il y a donc beaucoup à attendre après que Perseverance ait atteint la saleté rouge. Et le rover de la NASA n’est pas le seul vaisseau spatial à arriver sur Mars le mois prochain. La première mission Red Planet des Émirats arabes unis, un orbiteur nommé Hope, atteindra Mars le 9 février, si tout se passe comme prévu. Cette étape sera suivie un jour plus tard par le arrivée de Tianwen-1 , Le premier effort de la planète rouge entièrement local en Chine.

Tianwen-1 se compose d’un orbiteur et d’une paire d’atterrisseur-rover. L’orbiteur passera plusieurs mois à imaginer le site d’atterrissage désigné pour se préparer à l’atterrissage, qui devrait avoir lieu en mai, ont annoncé des responsables spatiaux chinois.