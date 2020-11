"Le roi Scorpion": Dwayne Johnson et Universal travaillent sur le redémarrage

Le spectacle d’aventure « The Scorpion King » a donné à Dwayne Johnson l’un de ses premiers grands rôles hollywoodiens en 2002 et il semble que The Rock sera toujours attaché à la branche « The Mummy » 18 ans plus tard. Selon de nouveaux rapports, Johnson développe un redémarrage avec le studio de cinéma Universal, un auteur a également été trouvé.

Deadline rapporte que Dwayne Johnson ne jouera plus la tête. Au lieu de cela, Dwayne Johnson et son ex-femme Dany Garcia ne mettront en œuvre le redémarrage de « The Scorpion King » qu’avec leur société de production Seven Bucks Productions. Un autre acteur est recherché pour le rôle du héros.

La raison: le calendrier de Johnson est bien rempli jusqu’à la fin de 2022. Les informateurs n’excluent pas un caméo de la star hollywoodienne lors du redémarrage.

Le roi Scorpion at-il atterri ici et maintenant?

Le scénario du nouveau film sera fourni par l’auteur de «Straight Outta Compton» Jonathan Herman. Contrairement à l’original de 2002, l’intrigue du redémarrage doit être déplacée au présent. Comment cela s’intègre-t-il avec l’histoire du film précédent, qui se déroule vers 3000 avant JC, n’est toujours pas clair. À l’époque, Dwayne Johnson s’est glissé dans le rôle du guerrier du désert Maythayus, qui était censé libérer les tribus nomades de son pays d’origine du joug d’un dirigeant impitoyable.

Pour The Rock, « The Scorpion King » vient avec honneur et gratitude

Dwayne Johnson a hâte de redonner vie au « Scorpion King ». « Le Roi Scorpion a été le premier rôle que j’ai joué à l’écran, et je suis honoré et excité de réinventer cette mythologie cool et de la porter à une toute nouvelle génération », a déclaré Johnson dans un communiqué. Il doit également sa brillante carrière d’acteur à « The Scorpion King ».