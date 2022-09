Le roi Charles III et sa femme Camilla saluent les personnes en deuil devant le palais de Buckingham

Le nouveau roi de Grande-Bretagne est arrivé à Londres, donnant au public un premier aperçu de son comportement en tant que monarque.

Le roi Charles III et Camilla, la reine consort, sont arrivés au palais de Buckingham vendredi, juste un jour après la mort de la mère de Charles, la bien-aimée reine Elizabeth II. Mais avant de franchir les portes de la résidence royale, le couple est sorti de sa voiture pour saluer la mer de personnes en deuil rassemblées à l’extérieur.

La voiture transportant le roi Charles III et Camilla, la reine consort, arrive au palais de Buckingham avec le drapeau de l’Union en berne le 9 septembre à Londres. Dan Kitwood/Getty Images

La foule a chaleureusement accueilli Charles alors qu’il serrait la main et parlait brièvement à beaucoup d’entre eux.

La vidéo des scènes a montré que, tandis que certaines personnes prenaient des photos du nouveau monarque et souriaient à son passage, une femme, qui semblait particulièrement touchée par sa présence, lui baisa la main – un geste qu’il semblait accepter gracieusement.

Le roi Charles III et Camilla, la reine consort, admirent des hommages floraux à feu la reine Elizabeth II devant le palais de Buckingham. Samir Hussein / Wire Image

De là, le roi et Camilla ont vu les fleurs, les cartes et les ballons qui étaient empilés contre les portes du palais en hommage à la reine, reflet de la grande estime du public pour elle.

Le roi Charles III voit des hommages floraux à feu la reine Elizabeth II devant le palais de Buckingham. Samir Hussein / Wire Image

Jeudi, Charles a partagé ses propres sentiments sur l’énorme perte.

« Nous pleurons profondément le décès d’une souveraine chérie et d’une mère très aimée », a déclaré l’homme de 73 ans dans un communiqué. « Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde. »

Le roi Charles III de Grande-Bretagne à son arrivée au palais de Buckingham à Londres. DANIEL LEAL / AFP via Getty Images

Il a ajouté: « Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue. »