Le rituel SSJ4 Limit Breaker rejoint officiellement Dragon Ball Heroes

Il y a quelques jours le synopsis de l’épisode 26 de Dragon Ball Heroes il a révélé la possibilité de SSJ4 rejoignant le ki divin qu’apporte la transformation SSG. “Au cours de la bataille féroce avec Janemba, Salsa et Putine, les dieux démons du monde sombre des démons apparaissent soudainement. Suivant ses conseils, Goku et sa société offrent leurs pouvoirs à Goku Xeno et Vergeta Xeno. Une lumière rouge commence à émaner du corps des deux guerriers xénos et une aura de couleur différente il couvre tout son corps … comment se déroulera cette bataille contre le puissant Janemba? “

Mais maintenant tous les doutes ont disparu, une bande-annonce qui sert d’aperçu pour le prochain épisode nous montre comment les Saiyans du présent font le rituel pour que Goku Xeno et Vegeta Xeno atteignent le pouvoir divin. Le résultat est que le SSJ4 est montré avec une aura rouge, celle typique que nous avons vue lorsque Goku atteint cet état. Donc La transformation SS4 SSG devient “ officielle ” bien que, évidemment, cela ne fasse pas partie du canon de Dragon Ball.

À travers l’image suivante, vous pouvez voir le moment précis où le Saiyan accomplit le rituel divin pour que ces personnages atteignent le Dieu Saiyan pendant qu’ils sont transformés en Saiyan 4.

Comme curiosité de l’épisode, on peut aussi voir comment Goku et Vegeta exécuteront conjointement l’attaque Dragon Fist, une attaque que nous avons vue pour la première fois Dragon Ball Z: Le Dragon Fist Blast!.

Dragon Ball Heroes 26 et une première mensuelle

Pour que nous puissions le voir dans le prochain tweet de l’utilisateur @DBSChronicles, qui révèle que le chapitre 26 de “Dragon Ball Heroes” sera présenté en première Août 2020 – bien que sans une certaine date pour le moment.

