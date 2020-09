Le Riftbreaker est vu dans les nouvelles vidéos de la Gamescom 2020

Nous sommes déjà entrés dans le mois de septembre et nous approchons peu à peu de la dernière étape de l’année, date à laquelle il est prévu qu’après plusieurs mois d’attente, les consoles de nouvelle génération arriveront enfin, la Xbox Series X étant le pari de Microsoft. pour les années suivantes.

Mais nous attendons également toujours des jeux très intéressants qui devraient arriver en 2020, The Riftbreaker étant l’un d’entre eux, qui a été annoncé en 2019 avec une bande-annonce courte mais intéressante.

Le Riftbreaker est meilleur à chaque fois

Une fois que nous sommes entrés cette année, nous avons pu voir comment le titre développé par Exor Studios s’est amélioré petit à petit, se manifestant cet été sous la forme de nouveaux gameplays dans lesquels la section visuelle a également subi une grande amélioration avec laquelle il y en a eu plusieurs il y a des mois.

Et il est normal que The Riftbreaker n’ait pas voulu manquer l’événement de la Gamescom 2020, car c’est l’un des moments clés pour montrer certaines des nouvelles que le jeu va avoir pour le lancement, ce que nous pouvons voir dans le nouveau bande-annonce de gameplay dans laquelle on voit des choses intéressantes comme la possibilité de se téléporter entre les zones, ainsi qu’une autre vidéo un peu plus longue dans laquelle de nouvelles sections sont également affichées, comme un nouveau biome.

Bien que The Riftbreaker devait sortir en 2020, nous n’avons toujours pas de date de sortie solide, quelque chose qui ne devrait pas tarder à se montrer à moins qu’un retard ne soit annoncé dans son arrivée, ce à quoi nous espérons que les développeurs n’auront pas à recourir.