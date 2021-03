« Le RGPD n’a pas été conçu pour la reconnaissance faciale ou le data mining »: trois ans plus tard, l’Europe demande déjà à le renouveler

Il est arrivé en mai 2018 et depuis, le règlement général sur la protection des données (RGPD) a servi à infliger plus de 270 millions d’euros d’amendes pour non-conformité. Mais le monde va très vite. Pas même trois ans se sont écoulés depuis qu’Alex Voss, l’un des pères du RGPD, parle déjà ouvertement de la nécessité d’une «sorte de chirurgie».

S’adressant au Financial Times, l’avocat allemand, homme politique et porte-parole important à la Commission européenne pour son rôle dans le RGPD, le bouclier de protection des données ou la réforme du droit d’auteur, a expliqué que le règlement européen sur la protection des données doit être révisé, non seulement à cause de la pandémie et du télétravail, mais aussi à cause de l’émergence d’un grand nombre de nouvelles technologies.

La reconnaissance faciale remet en cause l’ensemble de la réglementation européenne sur les données

« Nous devons être conscients que Le RGPD n’est pas conçu pour la blockchain, la reconnaissance vocale ou faciale, l’exploration de texte et de données ou l’intelligence artificielle« Dit Voss. » Nous ne pouvons pas adhérer aux principes établis dans les années 1980 qui ne reflètent pas la nouvelle situation dans laquelle nous vivons. »

Le politicien de renom souligne les difficultés du RGPD dans la protection des personnes à domicile, principalement dans les cas de télétravail. Pour cette raison, il estime que l’Europe devrait « revoir le règlement en détail ».

La reconnaissance faciale est citée comme l’une des technologies problématiques. Oui ce n’est pas le premier grand bureau européen à le désigner. En février 2020, Margrethe Vestager, commissaire à la concurrence de la Commission européenne, expliquait que « telle qu’elle est actuellement », la reconnaissance faciale ne rentre pas dans le règlement.

«Récupérez votre visage» a lancé une pétition sur l’interdiction de #La reconnaissance faciale. Une interdiction complète n’est pas utile, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit d’identifier des criminels. Bien entendu, une telle utilisation nécessite des garanties solides et empêche toute forme de #surveillance de masse. @EU_Commission proposera #AI règles le 21/04. – Axel Voss MdEP (@AxelVossMdEP) 18 février 2021

Au contraire, Sophie in’t Veld, une députée néerlandaise qui a également travaillé avec le RGPD, explique à FT que il a travaillé pendant cinq ans au RGPD et que « l’idée que nous avons oublié quelque chose n’est pas plausible. Le RGPD est également une législation très générale qui laisse beaucoup de flexibilité pour la mise en œuvre. »

En réponse à Engadget, Jorge Morell Ramos, spécialiste du droit de l’Internet pour les entreprises et consultant chez Legaltech, estime que « des ajustements et des clarifications sont nécessaires, comme ceux soulevés l’an dernier lors de sa première revue deux ans après son application ». En ce qui concerne les technologies comme la blockchain, il reconnaît que « ce n’est pas tout à fait bon ».

Cependant, pour le reste des technologies nommées reconnaissance faciale ou data mining, rappelez-vous qu’ils existaient déjà lors de la création de la norme et il ne croit pas qu’elles posent «un grand obstacle». «Une autre question est qu’ils veulent réformer la règle pour changer l’approche, la rendre plus flexible et moins garante», explique Morell.

Sergio Carrasco, Avocat des Baléares expert en blockchain, IA et vie privée, souligne qu’un renouvellement du règlement général sur la protection des données n’est pas nécessaire: « ces technologies sont conformes à la réglementation.

«Le problème est qu’un travail initial adéquat n’est pas effectué pour garantir le principe de confidentialité dès la conception et par défaut. Par exemple, exposer toutes les données à la blockchain telle quelle peut ne pas être la meilleure option, c’est pourquoi il existe des solutions offchain , laissant des identifiants dans la chaîne », explique Carrasco, qui estime que« des révisions peuvent être effectuées, comme c’est le cas avec d’autres normes ».

