Le rêve de tous les fans de Marvel: vous pouvez désormais vivre dans la cabine de Tony Stark

Nous avons tous notre contenu préféré, cela peut être un film ou une série, et nous avons sûrement imaginé une fois être dans certaines de ces productions, de quelque manière que ce soit. Dans ce cas, les fans de l’univers cinématographique Marvel pourront réaliser ce rêve, puisque désormais Ils peuvent être dans la cabine de Tony Stark pendant le film Avengers: Endgame.

La dernière maison connue de Hombre de Hierro est situé à Faifburn, une zone rurale de l’état de Géorgie, aux États-Unis, et peut être demandé sur la plateforme Airbnb, au prix de 800 € par nuit, et vous pouvez vous détendre dans un environnement parfait, en plus d’être un lieu qui est resté dans la mémoire des fans de MCU.

L’endroit dispose d’un grand espace pour différentes activités, même avec un lac pour la pêche ou la baignade. Dans la conformation de la cabine, nous trouvons trois chambres, trois salles de bains et un grand porche. Oui, ses propriétaires Ils n’autorisent pas les fêtes ou événements de quelque ampleur que ce soit et pour louer la place, vous devrez attendre la fin de la pandémiecar ils n’autorisent pas encore les réservations.

« Situé sur une propriété privée au milieu de la magnifique ferme de Bouckaert et de la maison de Chattahoochee Hills. Cette cabane peut être votre deuxième chez vous. Besoin de vous évader sans vous déplacer à plus de 30 minutes d’Atlanta? Allez pêcher le des enfants et assister à un spectacle équestre? Vous voulez découvrir des décors de films emblématiques? Alors, c’est chez vous. « dit votre description.

Sur le site Airbnb, ils précisent également que il y a eu beaucoup de demande et d’appels la dernière fois, ils sont donc déjà à l’écoute des visiteurs potentiels pour l’année 2022. Cela a sûrement augmenté après le film Avengers: Fin de partie, pour être un lieu important dans le film, où nous avons rencontré la fille de Tony Stark et où ses funérailles tristes ont eu lieu avec ses compagnons.