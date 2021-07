Le retour de Daredevil imminent alors que Charlie Cox annule son apparition lors des reprises de Spider-Man?

Rumeurs selon lesquelles Charlie Cox apparaîtra dans la prochaine suite de Marvel Spider-Man : Pas de chemin à la maison continuer à circuler, et cette fois, c’est grâce au Celebrity Fan Fest, basé à San Antonio, qui a révélé que le casse-cou La star a annulé une prochaine apparition à la convention en raison d’un changement de « programme de tournage de dernière minute ». Maintenant, attribuez cela à une coïncidence si vous le souhaitez, mais cette annulation soudaine intervient au milieu des rapports de Pas de chemin à la maison reshoots conduisant beaucoup à croire que Cox sera à nouveau l’homme sans peur.

LA TRISTE NOUVELLE :

Malheureusement, en raison de changements d’horaire de tournage de dernière minute, Charlie Cox ne nous rejoindra plus pour #CelebrityFanFest. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez envoyé un article à SWAU pour un autographe ou si vous le souhaitez toujours, il a gracieusement accepté de s’assurer que tout soit signé. – Fête des fans de célébrités (@CelebFanFest) 20 juillet 2021

Le fait que Cox n’a actuellement aucun autre projet pour lequel il pourrait tourner de manière réaliste, comme le drame irlandais, ajoute encore plus de poids à l’idée. Proche, ayant déjà emballé. Bien sûr, une rumeur plus récente a émergé qui prétend que Cox’s Daredevil apparaîtra à la place dans la série Disney + de Marvel, Elle-Hulk, ce qui amène beaucoup à se demander si c’est la raison pour laquelle l’acteur a dû annuler son apparition à la convention. Quoi qu’il en soit, il semble de plus en plus probable que Charlie Cox revienne dans l’univers cinématographique Marvel.

Maintenant que suffisamment de temps s’est écoulé et que les droits sur les propriétés de Marvel Netflix sont revenus à Marvel Studios, des rumeurs ont rapidement commencé à se répandre selon lesquelles Charlie Cox reviendra en tant que Matt Murdock, Daredevil ou les deux dans la prochaine suite de Marvel l Spider-Man : Pas de chemin à la maison, avec des rapports affirmant même qu’il avait filmé pendant une courte période sur le projet. Dans le passé, l’acteur a déclaré précédemment qu’il ne retiendrait pas son souffle lorsqu’il s’agirait de redevenir L’homme sans peur, bien qu’il apprécierait l’occasion de le faire. « Regardez, j’ai passé un bon moment », a-t-il dit. « Je suis tellement reconnaissant d’avoir pu jouer ce personnage aussi longtemps que je l’ai fait. Bien sûr, j’adorerais continuer. J’adorerais y être impliqué. »

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a depuis lors donné son avis sur le retour potentiel de casse-cou et le reste des personnages Marvel qui sont apparus pour la dernière fois sur Netflix. « Tout est sur le plateau », a déclaré Feige en discutant d’un éventuel retour pour Les défenseurs. « C’est l’une des choses amusantes à propos des bandes dessinées, c’est que les personnages apparaissaient, disparaissaient et allaient et venaient. Tout cela est une inspiration pour l’avenir. Il y a de grands personnages et acteurs dans ces séries. »

Alors que nous sommes simplement obligés d’attendre et de voir si nos rêves de films de bandes dessinées se sont effectivement réalisés, Spider-Man : Pas de chemin à la maison mettra à nouveau en vedette Tom Holland dans le rôle principal. Le film devrait-il reprendre où Spider-Man : Loin De Home laissé, Peter Parker a maintenant été présenté comme le super-héros rampant sur les murs, avec des rumeurs affirmant que Matt Murdock de Charlie Cox sera amené à défendre l’adolescent devant le tribunal. Quelque part en cours de route, Parker fera également équipe avec Benedict Cumberbatch Docteur étrange, avec Spider-Man et ses copains jetés dans la folie du multivers.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de Fête des fans de célébrités.

Sujets : Daredevil, Spider-Man : No Way Home, Spider-man