La saison des retours dans l’industrie de la musique coréenne est toujours passionnante. Le groupe K-pop ATEEZ devrait faire son deuxième retour cette année avec l’ album «ZERO: FEVER Part.1» . Le groupe, qui se compose de huit membres: Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung et Jongho, commencera aujourd’hui la nouvelle ère. Avant le retour, le groupe a laissé tomber la dernière série de photos conceptuelles ne faisant qu’ajouter à l’excitation.

Les teasers ont commencé à tomber au début de ce mois avec des photos de style anime qui ont donné un aperçu de ce qu’est la nouvelle ère. Puisque la série d’albums “ Treasure ” avait déjà laissé entendre que les dimensions et le voyage dans le temps, la nouvelle ère résumait à peu près que cela pourrait être le prequel. Les fans appelés ATINY ont été très clairs sur le fait que même si les théories sont déchiffrées, les clips sont ouverts aux interprétations, ce qui rend le retour du groupe encore plus excitant. Les scénarios sont intrigants dans l’espace K-pop et lorsqu’un groupe en plein essor apporte une nouvelle saveur avec leurs concepts, cela ajoute totalement à leur excitation.

Connu sous le nom de monstres rookies, ATEEZ a fait ses débuts le 24 octobre 2018 avec ‘ Treasure EP. 1: Tout à zéro » . Ils sont devenus l’un des groupes à surveiller. Leur croissance dans l’industrie a été graduelle. La campagne promotionnelle qui a précédé la sortie de l’album a prouvé que cet album est plus grand que prévu. Deux versions différentes de clips vidéo ont été taquinés et les fans ont été invités à voter pour leurs préférés pour que cela devienne la chanson titre – «Inception» et «Thanxx».

Le film de seize minutes de journal a également donné un aperçu de ce que l’on peut attendre de cette série. Étant donné que leur époque précédente était axée sur les pirates, à première vue, il semblait qu’ils étaient prêts à combattre leurs alter-ego. Ils cherchaient le trésor et quelque chose qu’ils appréciaient le plus mais qui l’ont complètement perdu. Dans le parcours trouver la lumière, c’est ainsi que commence leur nouveau voyage comme un voyage dans le temps pour se retrouver et trouver le bonheur.

le fan club ATEEZ_India avant le retour et ce qu’ils attendaient de cette époque. “Au début, au fil du temps depuis ses débuts, ATEEZ a TOUJOURS eu quelque chose dans ses titres qui serait lié à leurs futurs retours qui, honnêtement, comme cela en a l’air, sont aussi époustouflants QUAND nous réalisons ce que c’était”, a déclaré le fan club. “Par exemple, Chorus of ‘Say My Name’ les inclut en disant ‘bulleo bulleo’ dans le backtrack qui s’est avéré plus tard être la principale ligne de capture de leur titre ‘ANSWER’! Et ce n’est pas un mystère qu’ils ont suivi toute une histoire qui n’est sûrement jamais expliquée ouvertement mais qui est ouverte aux fans pour inventer des «théories» sur quoi et où le scénario va. ”

Parlant de la série préquelle et des multi-dimensions, ils ont ajouté: «Du début à la fin de l’ère de la série Treasure Album, l’intrigue les poursuivait généralement en essayant de chercher et de trouver leur trésor alors que quelque part il se mêlait de voyage dans le temps. / multi-dimensions où nous allons finalement remonter dans le temps. Dans la vitrine du retour d’aujourd’hui, les garçons ont également confirmé que ce “ZERO: FEVER pt. 1”era est une préquelle de la série Treasure! On s’attend donc à ce que cette époque et son contenu nous donnent une idée beaucoup plus claire de tout le scénario sur la façon dont tout a commencé comme dans quel EST le trésor? Cette époque peut être devinée comme un concept estival bien frais avec des garçons aussi jeunes que jamais prêts à affronter leur destin juste devant. Quoi qu’il en soit, même sans les théories, il est étonnant de voir à quel point leurs clips musicaux sont suffisamment bien conçus pour qu’ils puissent être visionnés et appréciés en tant que seul MV debout, ainsi que, selon les hypothèses / théories des fans qui ont un sens pour beaucoup ! ”

Comme il s’agit facilement de l’un des retours attendus du groupe K-pop de quatrième génération, l’excitation est réelle. Parlant de la façon dont les fans ont été impliqués dans le vote pour la chanson titre, ATEEZ India a déclaré: “Ce retour aussi, comme l’année dernière, nous avons eu la possibilité de voter entre deux titres pour choisir celui que nous, les ATINYs, voulons faire de la promotion. les choses sont plus faciles avec tout un tas d’aperçus de performances parmi lesquels choisir. MAIS cette fois, ils nous ont également donné la liberté de choisir parmi un «scénario» à travers lequel chacun des titres suit – «INCEPTION» consiste à rêver à l’avance et à les réaliser tout en » THANXX ‘étant davantage de grandir à son propre rythme et de faire ce qu’il veut, ils veulent une issue et s’éloigner des jugements de la société. On pense également que le vote de l’année dernière entre «WAVE» et «ILLUSION» a également un rôle dans le déroulement du scénario, car les ATINY eux-mêmes ont choisi la voie d’ATEEZ. Une autre chose fascinante à propos de cette époque était la façon dont ils ont également approché les fans pour les intrigues en question en organisant un autre “ ÉVÉNEMENT EN LIGNE D’HISTOIRE ” d’une semaine où les fans du monde entier ont été invités à inventer des histoires comprenant tout ou partie des scénarios animés. avec de courtes déclarations qui ont été publiées pour chaque membre, y compris un être spécial appelé “ The Man in the Black Fedora ” qui est inconnu pour l’instant mais qui est vu dans des MV comme “ etc. et est apparu plus tard dans le “Diary Film” en remettant à Hongjoong le sablier qui a reculé. ”

Si cela n’ajoute pas à l’excitation, nous ne savons pas ce qui le fera. Pour en revenir à l’ album ‘ZERO: FEVER Part.1’ , il sortira le 29 juillet à 18h KST (2h30 IST).