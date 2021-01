Le réseau explose en raison d’une polémique avec la traduction d’Hadès

Les dernières mises à jour du jeu sont travaillées par les fans, ce qui a considérablement abaissé la barre pour la traduction d’Hadès.

Hadès est sans aucun doute l’un des meilleurs jeux de 2020 aux yeux des fans et des critiques spécialisés. Il est soutenu par de bonnes ventes, des critiques d’utilisateurs de Steam et a remporté huit prix aux Game Awards. Cependant, la communauté hispanophone est confrontée à un problème assez grave. Les dernières mises à jour du jeu vidéo font traduction de Hadès être assez pauvre.

Le sujet a beaucoup donné à parler sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Depuis que Supergiant Games a fait face au sujet directement. Répondre aux plaintes de l’utilisateur KWolframio sur Twitter et accompagné d’un fragment du codex qui illustre la situation. L’équipe californienne indique que pendant la production du jeu ils ont travaillé «à la fois une équipe de localisation professionnelle et des traducteurs communautaires simultanément«.

À ces informations, ils ajoutent également que la version interne du jeu a déjà amélioré certains aspects de la traduction, et ceux-ci seront implémentés dans une future mise à jour. En dehors de cela, Greg Kasavin (directeur créatif) prend également les commandes du compte du jeu pour répondre personnellement à un autre suiveur: «Nous avons beaucoup appris en travaillant avec Hades, et nous avons clairement encore beaucoup à apprendre. Nous apprécions sincèrement vos commentaires et lisons tout. Veuillez noter que nous nous engageons à améliorer nos sites Hadès et à améliorer notre processus à l’avenir.«.

Mais le cas d’Hadès n’est pas isolé. Teltalle a également eu une controverse pour intégrer des traductions de fans dans ses jeux avec un niveau plutôt déplorable. Metal Gear Solid V a présenté une traduction pleine d’erreurs et d’idiomes latins qui ont provoqué la colère de beaucoup de monde … Sans oublier le cas de Disco Elyseum, qui a été traduit par des fans via Clan DLAN, piétinant les contrats avec des professionnels du monde de la traduction .