Le renouvellement du Samsung Galaxy S20 FE aurait déjà une date de présentation

Nous savons déjà quels sont les nouveaux mobiles Samsung qui ne sont pas encore arrivés en 2021 et leurs dates de présentation.

Son excellent rapport qualité-prix en a fait l’un des mobiles les plus populaires de l’année dernière, et fait partie de cette 2021. Il n’est donc pas surprenant que Samsung ait l’intention de renouveler le Galaxy S20 FE avec une nouvelle édition qui arrivera plus tôt que prévu.

Cela a été confirmé par le célèbre leaker Evan Blass, partageant un feuille de route divulguée dans lequel la Plans Samsung sur le marché de la téléphonie pour cette année. Et, comme le suggèrent les dernières rumeurs, il ne semble y avoir aucune trace du Galaxy S21.

Le Galaxy S21 FE arriverait le 19 août

Sur la base de la feuille de route filtrée par fuites, on sait que celle du 18 mars n’était que la deuxième des quatre événements non emballés cela aura lieu cette année. Dans ce document, la société a annoncé les nouveaux Samsung Galaxy A52 et Galaxy A72.

Plus tard, mi-avril, nous assisterions à l’arrivée de nouveaux Produits de la division informatique Samsung. Et déjà en été, bien que sans date spécifiée, nous verrons comment la société présente au monde la version raccourcie de son Meilleure tablette haut de gamme à ce jour, la Galaxy Tab S7. Cette version viendrait avec le nom de Samsung Galaxy Tab S7 Lite.

Après leur arrivée, il leur suffirait d’attendre un mois pour accueillir le Samsung Galaxy A22 5G, un nouveau terminal de la série A équipé des dernières innovations en termes de connectivité, dont on ne sait pas grand-chose pour le moment.

Et déjà en août, dans quel devrait être l’événement Déballé destiné à présenter la nouvelle série Galaxy Note, Samsung en profitera pour présenter au monde le très attendu Samsung Galaxy S21 FE, qui devrait prendre le relais du modèle actuel avec pour objectif de continuer à régner, encore un an, sur le segment de la haut de gamme abordable.

