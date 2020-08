Le remaster de la trilogie Mass Effect pourrait sortir plus tôt que nous ne le pensions

Les RPG spatiaux bien-aimés pourraient sortir dans les prochains mois. Crédit: BioWare

Cela fait des années que le mouvement Retake Mass Effect n’a pas poussé Forbes Games dans la conversation plus large sur le jeu et la relation souvent tendue entre les joueurs, les journalistes de jeux et les développeurs de jeux.

Des temps plus simples, bien sûr. C’est à peu près au moment où j’ai commencé à écrire sur les jeux vidéo, et c’est un peu difficile de comprendre le fait que cela fait plus de huit ans depuis le Effet de masse 3 mettre fin à la controverse et tout ce que cela implique.

Depuis, BioWare a créé quelques autres jeux. Dragon Age: Inquisition (2014) a été un grand succès, mais un jeu médiocre à la fin, et j’en ai marre avant de battre. C’était un jeu charmant avec une interprétation et une écriture fines, mais cela me semblait un peu ennuyeux. Pourtant, il a remporté de nombreux prix GOTY et était probablement le dernier «bon» jeu créé par BioWare.

Effet de masse: Andromède (2017) a été un désastre, bien que le vrai scandale ne soit pas les animations faciales ou le buggy, la sortie précipitée, mais le fait qu’EA et BioWare viennent d’abandonner le jeu au lieu de le réparer. Andromède, malgré tous ses défauts, avait un réel potentiel.

Puis il y a eu le vrai coup de pied dans les dents. En 2019, BioWare a sorti son premier titre de «jeux en tant que service», Hymne. Il ne fallut pas longtemps avant que le jeu ne devienne un cimetière de joueurs, vide et désespéré. BioWare a abandonné sa longue tradition de RPG axés sur l’histoire et les personnages au profit d’un jeu de tir de butin coopératif en ligne.

Qui aurait pu prédire à quel point cela échouerait?

De plus, qui a décidé que la surchauffe de votre jetpack était une bonne idée? Voler est censé être amusant!

Maintenant nous avons un nouveau Dragon Age sur le lointainoh tellement très lointain—Horizon, soutien continu de Star Wars: L’Ancienne République, et Hymne une révision (probablement futile), ainsi que de mystérieux «autres projets» en préparation. Mais rien ne semble probable de si tôt, à moins qu’un rapport récent ne sorte.

Il s’avère que la longue rumeur Mass Effect Trilogy Remaster pourrait sortir dès ce mois d’octobre suite à une révélation le même mois. C’est selon le journaliste du jeu Jeff Grubb qui a renversé les haricots lors d’un récent podcast.

Via PSU, voici la transcription pertinente:

«Jusqu’à, comme, la semaine dernière, je sais que le plan était de l’annoncer au début du mois d’octobre et de le publier plus tard en octobre. Tellement bonne nouvelle. Peut-être une mauvaise nouvelle – c’est 2020 – peut-être que cela pourrait commencer à glisser, il semble que c’est peut-être une possibilité, rien de sûr pour le moment.

«Je sais que c’est réel. J’ai vu plus qu’assez de preuves pour savoir que c’est réel, mais nous sommes toujours en 2020 et ils ne l’ont pas encore annoncé.

“Je pense [EA] prévoyaient de faire de cette trilogie Mass Effect l’autre grande chose [other than Star Wars Squadrons] pour 60 € ce jour férié, c’est pourquoi je suis toujours assez confiant qu’il réussira. Mais avec tout le reste en train de s’effondrer, comme partout, je pouvais les voir vouloir aussi simplement retarder. Mais ce n’est pas sûr – ce n’est pas encore une garantie – comme, cela n’a même pas encore été décidé. Il semble que c’est une possibilité qui est sur la table, mais la dernière fois que j’ai entendu, octobre – octobre pour les deux.

Alors peut-être, peut-être pas. Comme pour tout le reste pendant la pandémie COVID-19 et toutes les autres incertitudes auxquelles nous sommes confrontés en ces temps de folie, rien n’est garanti. Je pense toujours que la PS5 et la Xbox Series X pourraient être retardées en 2021 (lorsque plus de jeux de nouvelle génération seront prêts et que, espérons-le, l’économie sera un peu plus stable), même si je ne suis pas aussi confiant à ce sujet que j’étais de retour lorsque le les arrêts ont commencé.

En tout cas, j’adorerais si c’était vrai. Je suis absolument prêt à monter à bord du Normandy en tant que commandant Shepard et à rassembler mon équipage d’extraterrestres et de parias et à m’aventurer dans une grande aventure, avec un meilleur graphisme, espérons-le. Je me demande s’ils viendront également sur PS5 et Xbox Series X?

Mais si le remaster est retardé, eh bien, c’est bien aussi. Au moins, cela se produit apparemment d’une manière ou d’une autre.

Contrairement à tous ces jeux Star Wars annulés.

