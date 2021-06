Le remake exclusif de Final Fantasy VII PlayStation repéré sur Epic Games Store

Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Remake Intergrade, récemment sorti, sont tous deux des titres exclusifs PlayStation – le premier étant sur PS4 et le dernier sur PS5. Cependant, il a toujours été clair qu’il existe une sorte d’accord d’exclusivité chronométré entre Sony et Square Enix, ce qui signifie que Remake est destiné à d’autres plates-formes à un moment donné.

Et il semble, du moins pour l’instant, que PC soit l’une de ces plates-formes. Une liste principale de Final Fantasy VII Remake a été découverte sur Epic Games Store, suggérant que cela se produira dans un avenir relativement proche.

Comme le rapporte Gematsu, il convient de noter que la dernière bande-annonce de Final Fantasy VII Remake Intergrade incluait des petits caractères qui fixaient le jeu pendant au moins six mois d’exclusivité PS5. En partant de là, cette supposée version PC pourrait arriver dès le 10 décembre 2021.