Le remake du garde du corps donne une nouvelle tournure à son personnage principal

Il a été confirmé plus tôt ce mois-ci que le film de Whitney Houston et Kevin Costner, Le garde du corps obtient un tout nouveau remake, avec Matthew Lopez écrivant la nouvelle version de l’histoire de la pop star qui tombe amoureuse de son garde du corps alors qu’il tente de la protéger. Lors d’un entretien avec Variété, Lopez a abordé un certain nombre de sujets, notamment sa victoire historique au Tony Award du meilleur jeu et ce qu’il espère réaliser avec sa nouvelle version du hit des années 90.

« Au lieu de se concentrer sur une star établie comme celle jouée par Whitney Houston, il s’agit d’une jeune interprète latina qui vient de devenir célèbre », Matthieu Lopez expliqué. « Il s’agit de la façon dont sa vie a changé parce qu’elle est une sensation du jour au lendemain. Au 21e siècle, cela signifie qu’elle a un besoin immédiat de protection. Il était important pour moi de saisir cette opportunité pour afficher des visages latins sur cet écran et obtenir leur histoires racontées en grand. »

Lopez n’a pas caché son plaidoyer en faveur des acteurs latins dans l’industrie du divertissement et le manque de représentation proportionnée des stars latines dans les films grand public et les émissions de télévision qui sortent. Sa victoire au Tony Award était la première pour une personne latine, et Lopez n’a pas tardé à appeler le New York Times lorsqu’ils n’ont pas précisé cela dans leurs rapports, ce qu’ils ont depuis corrigé. Selon les mots de Lopez, « la communauté latine représente 19% de la population et il ne faut pas l’ignorer ».

Lopez est surtout connu pour avoir écrit The Inheritance, l’une des pièces les plus louées et les plus honorées à avoir honoré la scène, mais entreprendre un projet emblématique comme The Bodyguard est un moyen d’ajouter un autre projet à cette liste s’il est fait correctement. Le film original n’a pas été bien accueilli par les critiques lors de sa sortie, mais contenait l’une des plus grandes bandes sonores de tous les temps et quiconque a demandé à nommer un film de Kevin Costner qu’il figurera dans cette liste. Sur son budget dérisoire de 25 millions de dollars, le film a rapporté plus de 400 millions de dollars au box-office, mais est également devenu l’un de ces films qui ont réussi à remporter des nominations aux Oscars et aux Raspberry Awards.

Le remake de l’original 1992 The Bodyguard sera produit par Lawrence Kasdan, qui a été scénariste et producteur sur l’original, aux côtés de Dan Lin et Jonathan Eirich. Le remake est dans l’air depuis une décennie maintenant, le nom de Lin étant lié au projet depuis le début, et pendant ce temps, beaucoup de noms sont venus et sont partis en relation avec des stars potentielles pour les rôles principaux. Bien qu’aucune annonce de casting n’ait encore été faite, les noms qui sont récemment apparus incluent Cardi B, Tessa Thompson, Chris Hemsworth et Channing Tatum. Il est évidemment trop tôt pour envisager quand le remake pourrait arriver dans les cinémas, mais si tout se déroule selon un calendrier général, nous verrons probablement le film atterrir à la fin de 2023 ou peu de temps après. Cette nouvelle est née chez Variety.

Sujets : Le garde du corps