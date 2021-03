Le remake des fans de GTA V fait paniquer les fans

Tandis que GTA V velours GTA en ligne déjà dans le Blocs de départ pour la PS5 et la Xbox Series X / S se tient, il devient clair une fois de plus que le jeu se déroule bien entre-temps. À certains égards, en particulier sans aucune intégration de mod, le titre a toujours l’air bien, mais un peu plus ancien.

Mais un super fan en a maintenant un remake de fan impressionnant du jeu, qui étonne à juste titre une grande partie de la communauté.

Ici vous pouvez en voir un première démolition du mod par Nb.Design, qui est déjà disponible en téléchargement en accès anticipé:

Refonte des fans en cours – le mod GTA V parfait?

Le Mod Nb visuel vient d’un graphiste 3D qui est également habile dans son métier et qui a un grand amour pour « GTA 5 ». La première bande-annonce est vraiment difficile et laisse le titre comme un vrai jeu de nouvelle génération pour le PS5 et Xbox Series X / S apparaître.

Nb explique qu’il ne s’agirait pas simplement d’une mise à jour graphique. Cela aurait coûté beaucoup plus de temps que Modifier les fichiers du jeu et s’adapter au Des arbres, végétation, le Roche et bien plus à changer. Si on regarde de près, on peut le voir au premier coup d’œil. Et c’est probablement aussi ce qui fait la différence décisive, en plus de la nouvelle exposition et d’une expérience plus colorée dans l’ensemble.

Si vous souhaitez le soutenir dans son travail, jetez un œil à sa page Patreon correspondante. Ici, vous pouvez également obtenir le accès anticipé au mod.

Les fans sont enthousiasmés par le mod

En tout cas, les fans l’aiment, même ceux des fétichistes graphiques en termes de ça Mods GTA 5 est loué. GTX 860m dit:

« Pour quelqu’un qui installe chaque mod graphique dans GTA 5 (Redux et NV), je dois dire que j’adore ce mod graphique – 10/10, mon frère. »

Cyrus Mods, quant à lui, s’interroge:

«Jusqu’ici, où étiez-vous, mec? Cela a l’air absolument génial, continuez comme ça. «

Et Ed Gallegos est tellement excité qu’il veut recommencer immédiatement:

« Cela conduit au fait que je veux à nouveau jouer à GTA V avec des mods. »

Le mod et les commentaires indiquent clairement que nous sommes maintenant peu avant le 8e anniversaire de « GTA V », sorti le 17 septembre 2021 a lieu, enfin besoin d’un nouveau GTA qui fait le saut vers la prochaine génération de graphiques – que ce soit sur les consoles ou le PC.