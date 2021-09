Le remake de Flight of the Navigator de Disney obtient le réalisateur mandalorien Bryce Dallas Howard

Les studios Disney poursuivent leur série de vieux films « réinventés » en développant une nouvelle version du film de 1986 Vol du navigateur. Le projet, qui troquera le jeune protagoniste masculin des années 80 contre un féminin, sera dirigé par Monde Jurassique étoile et Le Mandalorien réalisateur d’épisode Bryce Dallas Howard, qui produira également le nouveau film avec John Swartz et Justin Springer. Comme pour de nombreuses nouvelles suites et redémarrages gérés par Disney, le film se dirigera vers Disney + pour sa sortie.

Le remake de Flight of the Navigator n’a pas encore fait d’annonce de casting, et il semble qu’il faudra quelques années avant de voir le résultat final, mais l’entreprise verra Howard assumer son premier rôle de réalisatrice pour Disney + après s’étant déjà fait les dents sur deux épisodes de Star Wars : Le Mandalorien et un épisode du prochain Le livre de Boba Fett. Il y aura probablement plus de nouvelles sur qui la rejoindra du point de vue des acteurs et de l’équipe alors que le développement du film s’accélère dans quelques mois.

Vol du navigateur est l’un de ces films joyeux et typiques des années 80 qui côtoient des gens comme Cocoon, Mac & Moi et Court-circuit comme celui dont chaque enfant de la décennie se souvient bien. L’histoire a vu Joey Cramer jouer David Freeman, 12 ans, qui voyage dans le futur de 1978 à 1986, ce qui a certainement évité toute prédiction future scandaleuse que des gens comme Retour vers le futur a dû concocter pour sa suite. Sa future expédition commence lorsqu’il se promène dans les bois pour récupérer son jeune frère, mais après être tombé dans un ravin, il est retrouvé inconscient en 1986, tout le monde sauf lui ayant vieilli.

Après que la NASA s’implique et découvre que l’esprit du garçon est plein de manuels de technologie extraterrestre et de cartes des étoiles au-delà même de ce que la NASA a enregistré. Il s’avère qu’un tel vaisseau spatial extraterrestre est déjà en possession de la NASA après qu’il s’est écrasé sur certaines lignes électriques. Lorsque David retrouve le vaisseau spatial, il découvre qu’il est dirigé par un commandant robotique qu’il appelle Max. Max a besoin des informations dans la tête de David pour pouvoir rentrer chez lui avant qu’il ne puisse être récupéré par la NASA, ce qui bien sûr se déroule comme on peut s’y attendre dans presque HE mode.

Le film mettait en vedette Paul Reubens dans le rôle de la voix de Max et présentait également l’une des premières apparitions à l’écran d’une jeune Sarah Jessica Parker en tant que personnage clé qui se lie d’amitié avec David lorsqu’il a le plus besoin de quelqu’un. Dans l’ensemble, le film s’est bien comporté, doublant son budget de 9 millions de dollars au box-office, et a notamment été l’un des premiers films à Hollywood à utiliser de nombreux effets CGI et une partition entièrement produite électroniquement.

La première mention selon laquelle Disney prévoyait de refaire le film est revenue en 2017, lorsqu’il a été annoncé que le développement précoce avait commencé sur une nouvelle itération du film, qui cherchera évidemment à mettre à jour massivement les effets spéciaux tout en gardant une partie du cœur de le film original. Cette nouvelle vient de Deadline.

