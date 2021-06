Le remake de Blob est pris dans une bataille pour les droits de franchise

Alors que de plus en plus de films se retrouvent dans les limbes juridiques en raison de problèmes de droits et de propriété, les producteurs sont à l’origine d’un remake prévu du film d’horreur culte de 1958, Le blob, se battent devant les tribunaux pour tenter de conserver les droits de franchise.

Le remake de Blob a été discuté pour la première fois en 2009, lorsque Rob Zombie, ancien musicien et réalisateur de nombreux films d’horreur, a été connecté au projet. Six ans plus tard, il a abandonné et a été remplacé par Simon West, avec Richard Saperstein et Brian Witten pour produire et Jack H Harris, qui a produit l’original de 1958, en tant que producteur exécutif. Maintenant, 12 ans après l’annonce qu’un nouveau remake était en préparation, c’est cette interruption et la demande de Saperstein et Witten de plus de temps pour terminer le film qui a conduit à la bataille judiciaire qui s’ensuit.

Saperstein et Witten, qui à eux deux ont produit des films d’horreur mémorables tels que les adaptations de Stephen King, The Mist, Cell et Spectacle d’horreur, aussi bien que Livres de sang, nuit silencieuse et Journaux de Tchernobyl, citent en partie la pandémie Covid19 pour le dernier retard, mais Worldwide Entertainment Corporation repousse leur demande de plus de temps, laissant le film dans une position très incertaine.

Worldwide Entertainment Corporation est actuellement dirigée par Judith Harris, dont le défunt mari était à la tête du studio derrière la version 1958 de Le blob, on pourrait donc soutenir qu’après plus d’une décennie dans l’enfer du développement, il ne serait pas surprenant qu’ils veuillent voir le film évoluer ou faire ses valises.

THR a rapporté que les producteurs déclarent avoir dépensé 418000 € pour le remake depuis qu’ils ont pris l’option, et affirment qu’il y a eu une prolongation convenue verbalement avec Harris, mais cela n’a jamais été confirmé.

«Devant la Cour supérieure de Los Angeles, Saperstein et Witten poursuivent maintenant pour conserver leurs droits», indique le rapport, «Ils affirment qu’Harris a accepté oralement une prolongation et a ensuite omis de la mettre par écrit malgré plusieurs courriels et même une offre de 50 000 €. si un juge ne reconnaît pas cela comme un accord oral, il se rabat sur l’affirmation selon laquelle COVID-19 représente un événement de force majeure qui « les a empêchés d’essayer de produire l’image, et par conséquent, la durée de prolongation doit être sonné jusqu’à la date actuelle. «

Le blob est l’un des films b les plus emblématiques des années 50, mettant en vedette Steven McQueen dans son premier long métrage et avec Anete Corsaut et Earl Rowe. L’histoire tourne autour d’une entité ressemblant à de la gelée qui arrive sur Terre à l’intérieur d’une météorite et grossit rapidement en dévorant agressivement les habitants des villes de Pennsylvanie. Le film a reçu une suite en 1972, Faire attention! Le blob, qui a été réalisé par Larry Hagman, mieux connu sous le nom de JR Ewing dans le savon américain des années 80 Dallas.

Le suivi campy, qui a presque agi comme une parodie de lui-même tout en essayant d’être sérieux, n’a pas été un succès majeur, mais cela ne s’est pas arrêté. Le blob retour au cinéma dans un remake de 1988 de Chuck Russell et avec Kevin Dillon. Rob Zombie a essayé de refaire Le blob, mais ce film a calé et n’est finalement allé nulle part.

Alors qu’une réinvention du récit d’invasion extraterrestre gélatineuse serait sans aucun doute lapidée par de nouveaux publics, qui ne semblent pas pouvoir regarder quoi que ce soit fait avant 1990 sans se plaindre de ses effets spéciaux « bon marché », il y aura un certain nombre de fans de l’original. ce serait heureux de voir le nouveau remake tomber à l’égout. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois à Bloody Disgusting.

